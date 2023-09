Preparazione per una caminata di successu in u Colorado Trail: Training, Gear, Food, and Acclimation

In u mo tentativu di caminarià u Colorado Trail in 2022, aghju avutu à abbandunà a pista dopu à 220 miles. Determinatu à pruvà di novu in Aostu 2023, aghju realizatu chì avia bisognu di fà qualchì cambiamentu. Questu articulu mette in risaltu i settori chjave induve aghju fattu aghjustamenti - furmazione, attrezzatura, alimentazione, è acclimatazione - per aumentà e mio chances di un successu cumpletu.

Per migliurà a mo furmazione, aghju identificatu alcune lacune in u mo approcciu precedente. Mentre ch'e aghju fattu un saccu di caminata è incorporatu a scalata in a mo rutina, aghju capitu chì avia bisognu di furmazione cardio più mirata è furmazione di forza supplementaria. Aghju seguitu un prugramma specificu di 8 settimane chì combinava entrenamentu di forza, cardio regulare è caminate di difficultà crescente. Vivendu in Seattle, aghju apprufittatu di i scalini publichi esterni per esercizii di scalata. In ogni casu, a mo furmazione hà pigliatu un successu quandu aghju cascatu malatu cù un friddu, furzendu à missu qualchì viaghju pianificatu. Malgradu questi scontri, sò ghjuntu à u trailhead decisu di superà ogni sfida.

In quantu à l'attrezzatura, aghju scopu di riduce u pesu nantu à i mo pedi per impediscenu l'exacerbazione di a fasciitis plantar chì avia sviluppatu. Aghju fattu trè cambiamenti maiò: u Durston X-Mid Pro 2P hà rimpiazzatu a mo tenda precedente per una opzione più ligera, aghju aghjurnatu u mo backpack à u Gossamer Gear Mariposa 60, è aghju trovu i scarpi ghjusti in Altra Olympus 5, chì furnia u supportu necessariu è spaziu toebox.

Trattendu di u prublema di ùn esse capace di cunsumà abbastanza calorie nantu à a pista, aghju unitu à Backcountry Foodie, una risorsa per l'avventuri di backcountry focalizata in nutrizione, ricette è pianificazione di pranzi. Aghju incorporatu opzioni di liquidu in i mo pranzi, in particulare per u colazione. Aghju ancu stabilitu una alarme nantu à u mo watch Garmin per ricurdà di manghjà ogni volta chì aghju brusgiatu 500 calori durante e mo caminate.

Per acclimatà megliu à l'altitudine, aghju ottenutu una prescription per Diamox (acetazolamide), un medicazione comunmente utilizatu per prevene a malatia di l'altitudine. U mo maritu è ​​aghju ghjuntu in Colorado sei ghjorni prima di a mo data di iniziu, passendu u tempu in l'area di Boulder / Denver per acclimate. Dopu avemu viaghjatu à Leadville, a cità più alta incorporata in i Stati Uniti, chì hà furnitu una prova preziosa per i nostri pulmoni di bassa terra.

Facendu questi aghjustamenti à a mo furmazione, l'equipaggiu, l'alimentariu è a strategia di acclimatazione, sperava d'aumentà e mio chances di cumpiendu u Colorado Trail in 2023. Ancu s'ellu ci restanu sempre sfide, era decisu di superà è di ottene i mo scopi di caminata.

Fonti:

- Foodie di u paese

- Gossamer Gear

- Durston X-Mid Pro

- Altra Olympus 5

- Garmin