I ricercatori anu scupertu chì i casci di cacao scartati puderanu esse trasfurmati in materiali ritardanti di fiamma, secondu un articulu publicatu in ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Ogni annu, circa 24 milioni di tunnellate di buccia di baccelli di cacao sò prudutte cum'è rifiuti. Di genere, i fasgioli è a polpa sò usati per fà u cicculata, mentre chì i casci sò scartati. In ogni casu, i casci di cacao cuntenenu lignina, un polimeru lipidu duru chì pò serve cum'è un sustitutu rinnuvevule per certi sustanzi derivati ​​di u petroliu cum'è i ritardanti di fiamma.

I circadori, guidati da Nicholas J. Westwood, anu scupertu a pussibilità di l'estrazione di lignina d'alta qualità da i casci di cacao per applicazioni pratiche. Anu ottenutu i buchi, i macinati in un polveru, è poi l'anu processatu cù un metudu standard di estrazione di lignina chjamatu u prucessu butanosolv. A lignina isolata risultante hè stata trovata di alta purezza è libera da contaminanti.

Per trasfurmà a lignina in un materiale ritardante di fiamma, i circadori anu mudificatu attraversu una seria di passi chimichi. Anu integratu una molécula di suppressant di u focu chjamata DOPO in a struttura di polimeru di lignina. I testi sperimentali anu dimustratu chì a lignina mudificata si carbonizzava quandu hè riscaldata, indicà u so potenziale cum'è un retardante di fiamma efficace.

Mentre i circadori pensanu à fà teste di sicurezza umana in u futuru, sta scuperta offre una prospettiva promettente per l'utilizazione di buccia di baccelli di cacao cum'è una risorsa preziosa chì, altrimenti, si perderebbe.

didáctica:

Fonte: Materiale adattatu da ACS Sustainable Chemistry & Engineering.