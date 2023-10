Un squadra di circadori internaziunali hà sviluppatu un novu metudu chjamatu Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy (CRES) per misurà potenzialmente a massa di u neutrinu, una particella subatomica chì hà evitatu a pesa. U studiu, publicatu in Physical Review Letters, mostra a prumessa di u Prughjettu 8, a cullaburazione daretu à CRES, per ùn solu misurà a massa di u neutrinu, ma ancu per mette in luce a so influenza nantu à l'evoluzione iniziale di l'universu.

Esperimenti precedenti anu righjuntu i limiti di ristrettu a gamma di massa di neutrinu. A squadra di u Prughjettu 8 crede chì u so approcciu, cuncintratu nantu à a decadenza beta cù tritium, una variante radiuattiva di l'idrogenu, puderia furnisce a risposta. Invece di detectà direttamente u neutrinu chì passa per a maiò parte di a tecnulugia di i detettori, i circadori misuranu l'elettrone liberu generatu durante a decadenza beta. L'energia "mancante" da a decadenza beta pò esse attribuita à a massa è u muvimentu di u neutrinu.

In u so studiu recente, i scientisti di u Prughjettu 8 anu dimustratu l'usu successu di CRES per seguità è registrà a decadenza beta. Sta tecnica puderia calculà a massa è e proprietà di un neutrinu. U detector CRES, sviluppatu da a squadra, hà u putenziale di superà a tecnulugia esistente in termini di scalabilità è sensibilità.

A squadra hà tracciatu più di 3,700 eventi di decadenza di tritium beta, pruvendu l'efficacità di u so sistema sperimentale. Avà travaglianu nantu à disinni per scala l'esperimentu è catturà più avvenimenti di decadenza beta. Inoltre, sviluppanu metudi per pruduce, rinfriscà è intrappulà atomi di tritium individuali. Questi avanzamenti seranu critichi per ghjunghje è superà a sensibilità ottenuta da esperimenti precedenti.

U Prughjettu 8 si distingue in u so approcciu innovativu, micca solu tweaking tecniche esistenti, ma creendu un metudu completamente novu. A cullaburazione trà ingegneri avventurosi è fisici di mente pratica hà purtatu à questi sviluppi rivoluzionari.

Fonti:

Phys.org - Nisun URL dispunibule