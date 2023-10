Deep Coral Bleach in l'Oceanu Indianu: Un Avvertimentu Severu di l'Impatti di u Cambiamentu Climaticu

I scientisti anu fattu una scuperta allarmante di u sbiancante di coralli profondi in l'Oceanu Indianu, sfidendu e credenze precedenti nantu à a resistenza di coralli è mette in risaltu l'impatti più ampi di u cambiamentu climaticu nantu à l'ecosistemi marini. Questa scuperta rivoluzionaria revela l'evidenza più prufonda di l'imbiancatura di u scogliu di corallo, cù danni chì si trovanu più di 90 metri (300 piedi) sottu à a superficia di l'oceanu.

I danni di coralli, attribuiti à una crescita di u 30% di a temperatura di u mare causata da u dipolu di l'Oceanu Indianu, hà affettatu finu à u 80% di i scogli in certi parti di u fondu marinu. Nanzu, queste prufundità eranu pensate per esse resistenti à u riscaldamentu di l'oceanu. Tuttavia, sta scuperta serve cum'è un avvertimentu severu di u dannu causatu da l'aumentu di a temperatura di l'oceanu è di i danni nascosti inflitti à u mondu naturali per u risultatu di u cambiamentu climaticu.

I ricercatori di l'Università di Plymouth, chì anu publicatu u so studiu in Nature Communications, anu utilizatu camere sottumarine per trasmette l'imaghjini in diretta nantu à a so nave di ricerca. Queste imaghjini furnì u primu sguardu di coralli chì sò stati sbiancati. Curiosamente, mentre i scoglii più profondi anu avutu un bleaching, i scoglii d'acqua pocu prufonda ùn mostranu micca signali di dannu.

A squadra di ricerca di l'Università di Plymouth hà studiatu estensivamente l'Oceanu Indianu Centrale per più di una dicada, utilizendu diversi metudi per monitorà è capisce l'oceanografia unica è a vita in a regione. A prima evidenza di danni coralli hè stata osservata durante una crociera di ricerca in nuvembre 2019, induve sò stati utilizati veiculi sottumarini operati remotamente equipati di camere.

Ulteriori analisi di e dati raccolti durante a crociera di ricerca è u monitoraghju satellitare di e cundizioni di l'oceanu è di e temperature anu revelatu chì, mentri a temperatura di a superficia hà cambiatu appena, e temperature sottu a superficia anu aumentatu significativamente. Questa prufundità di a termoclina, causata da un equivalente regiunale amplificatu di El Nino, era ultimamente a causa sottostante di u bleaching coralli.

L'implicazioni di sta ricerca sò sustanziali. Dimostra a vulnerabilità di l'ecosistemi di coralli mesofotichi à u stress termicu è furnisce una nova evidenza di l'impattu di u cambiamentu climaticu in u nostru oceanu. U sbiancante crescente di i coralli mesofotichi portarà à a mortalità di coralli, a perdita di a biodiversità, è a riduzione di i servizii di l'ecosistema critichi chì questi scoglii furniscenu.

Ancu s'è parti di u scogliu affettatu anu mostratu segni di ricuperazione, u monitoraghju cuntinuatu di u fondu marinu in l'oceanu prufondu hè cruciale. Hè impurtante di ricunnosce chì i coralli di l'acqua pocu prufonda anu ancu più dannu frequente è severu, è l'assunzione chì i coralli mesophotic cumpensà per questu hè oghji discutibile. Cù i coralli d'acqua profonda chì restanu largamente sottumessi, hè plausibile chì incidenti simili di sbiancanti passanu inosservati in tuttu u pianeta.

L'oceanografia di e regioni hè affettata da cicli naturali chì sò amplificati da u cambiamentu climaticu. L'influenza cumminata di El Nino è u Dipole di l'Oceanu Indianu hè causatu severi impatti in l'Oceanu Indianu Centrale. Affrontà queste sfide è aumentà a nostra cunniscenza di l'ecosistemi di coralli d'acqua profonda hè essenziale per mitigà l'effetti devastanti di u cambiamentu climaticu in u nostru mondu.

Fonti:

- Università di Plymouth

- Comunicazioni di a natura