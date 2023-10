Un studiu recente suggerisce chì u cambiamentu climaticu farà certe parti di l'oceanu più rumoroso, ancu cù sforzi per riduce l'emissioni di carbonu. L'aumentu di a contaminazione di u rumore in l'oceani hà iniziatu durante a Rivuluzione Industriale è hè causatu da diverse attività umane cum'è u trafficu di navi, l'esplorazione sismica è a perforazione di petroliu. U studiu, realizatu da circadori di u Royal Netherlands Institute for Sea Research, si focalizeghja nantu à l'impattu di u cambiamentu climaticu nantu à u paisaghju sonu marinu, in particulare in l'Oceani Atlanticu Nordu è Articu.

I circadori anu truvatu chì a temperatura è u pH in l'acqua di mare affettanu a propagazione di u sonu. Mentre chì l'acidificazione di l'oceanu per l'aumentu di l'assorbimentu di diossidu di carbonu tende à diminuite l'assorbimentu di i soni di freccia bassa, l'effettu principale nantu à u sonu di l'oceanu vene da i cambiamenti in a temperatura di l'oceanu. En modélisant la propagation du son sous différents scénarios d’émissions de carbone, l’étude prédit un accroissement du son sous l’eau de 7 décibels si les emissions modérées de carbone continuent dans l’Océan Atlantique Nord.

Stu aumentu di u rumore hè attribuitu à un "canale di sonu" chì si forma cum'è u cambiamentu climaticu altera l'estratificazione di l'oceanu, risultatu in l'acqua di a superficia più fridda. L'Oceanu Atlanticu di u Nordu, in particulare, sperimentarà l'apertura di stu canale di sonu, chì permette à i soni di viaghjà assai più luntanu. Hè previstu di avè un impattu significativu in e spezie marine chì si basanu in u sonu per a cumunicazione, l'accoppiamentu è a caccia, cù i mammiferi marini, in particulare i baleni, essendu i più affettati.

Curiosamente, i circadori anu ancu truvatu chì questu oceanu più rumoroso si verificarà inveci di u livellu di emissioni di carbonu in i decennii à vene. Ancu cù i sforzi per limità l'emissioni di carbone, i cambiamenti in u rumore di l'oceanu sò inevitabbili. In ogni casu, l'estensione tutale di l'impattu nantu à e spezie marine hè sempre studiata.

