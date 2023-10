Monitorà l'oceanu da u spaziu per capisce u cambiamentu climaticu

A missione satellitare di a Topografia di l'Acqua Superficiale è di l'Oceanu (SWOT), lanciata da a NASA è u CNES, hà da scopu di furnisce à i scientisti una vista più cumpleta di a superficia di l'oceanu di a Terra. Sta missione aiuterà à revelà infurmazioni cruciali nantu à i currenti marini, chì ghjucanu un rolu vitale in i mudelli climatichi è u cambiamentu climaticu. Per fà a maiò parte di l'osservazioni satellitari, i scientisti anu bisognu di paragunà cù e misurazioni pigliate à u livellu di a superficia. Per cullà sti dati essenziali di l'oceanu, una squadra di più di 60 scientisti, staff di supportu è membri di l'equipaggiu imbarcarà in un viaghju di 24 ghjorni à bordu di u RV Investigator, u flagship naziunale australianu per a ricerca di l'acqua blu.

U cambiamentu climaticu disturba a reta glubale di i currenti oceanici. A prufonda "circulazione di rivuluzione", rispunsevuli di trasportà u carbone, u calore, l'ossigenu è i nutrienti in u globu, rallenta. Intantu, i currenti di l'oceanu di a superficia diventanu più energici, è i currenti di u cunfini occidentali, cum'è u Gulf Stream è u currente australianu orientale, sò sottumessi à cambiamenti drammatici. Questi currenti trasportanu u calore da i tròpichi à i poli è sò stati riscaldati duie à trè volte più veloce di a media globale. Quandu sti currenti destabilizzanu, anu un impattu significativu nantu à i mudelli climatichi lucali è l'ecosistemi marini.

A missione satellitare SWOT utilizerà misure precise di a superficia di u mare per monitorà i cambiamenti in i currenti oceanici. Cartografiandu variazioni in l'altezza di a superficia di u mare, i scientisti ponu stimà u flussu di i currenti sottu. Sti variazioni, ancu s'elli sò menu di un metru in altitudine nantu à centinaie di chilometri, creanu diffirenzii di pressione chì risultatu in u muvimentu di l'acqua. A forza di Coriolis, chì devia i currenti marini à a diritta in l'emisferu nordu è à a manca in l'emisferu miridiunali, equilibra sta differenza di pressione.

Duranti u viaghju, i scientisti utilizanu l'equipaggiu scientificu avanzatu di l'investigatore RV, cumprese boe è drifters satellitari, per studià a dinamica di l'oceanu fora di a costa sud-est di l'Australia. Queste dati saranu aduprati per cunvalidà e misurazioni satellitari, migliurà e previsioni di u clima, è aiutanu cù a valutazione è a previsione di risichi climatichi. Solu cumminendu l'osservazioni satellitari cù e misurazioni à u livellu di a superficia pudemu veramente capisce cumu i nostri oceani cambianu è u so impattu nantu à a nostra vita.

