I scientisti utilizanu Camera Hack per revelà e regioni nascoste di l'atmosfera di u sole

Un squadra di scientisti daretu à l'Image Ultraviolet Extreme (EUI) di u Solar Orbiter hà utilizatu cù successu un hack di càmera per catturà l'imaghjini di e regioni raramente vistu di l'atmosfera di u Sole. En ajoutant un petit "pouce" en saillie à l'instrument, la lumière brillante du Soleil était bloquée, ce qui permettait à la lumière plus faible de l'atmosphère d'être visible.

U pirate hà implicatu a mudificazione di a porta di salvezza in a camera EUI, chì si apre per lascià a luce. Firmendu a porta a mità di u pollice, a luce luminosa da u discu di u Sole hè stata scudata, chì palesa a luce ultravioletta da a corona, a parte più esterna. di l'atmosfera. U risultatu hè una maghjina ultravioletta di a corona di u Sun, cù u discu di u Sun superimpostu à mezu.

A corona, chì hè generalmente oculata da a luce luminosa di a superficia di u Sun, hè tipicamenti visibile solu durante una eclissi solare tutale. Imitendu l'effettu di l'eclissi, i scientisti anu pussutu catturà l'imaghjini di a corona, chì hà longu sconcertatu i ricercatori per via di e so temperature più elevate cumparate cù a superficia di u Sun.

U Solar Orbiter di l'ESA, lanciatu in u 2020, hà u scopu di catturà immagini ravvicinate di u Sole utilizendu sei strumenti per svelà alcuni di i so misteri. Stu pirate di càmera hà dimustratu u putenziale per un novu tipu di strumentu chì pò catturà tramindui l'imaghjini di u Sun è a so corona.

Fonti:

- NASA/ESA (imagine)

– Frédéric Auchère, astrophysicien à l’Institut d’astrophysique de l’Université Paris-Sud

- Daniel Müller, Scientist di Prughjettu di l'ESA per Solar Orbiter