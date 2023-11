Indulge in Tranquility: Esplora u Fascino di € 345k West Cork Farmhouse

By

Scopre l'epitome di a vita di a campagna cù una fattoria affascinante situata in u core di West Cork. Questa serena pruprietà di 345 € offre una scappata diliziosa da a vita vivace di a cità di Dublinu 14. Dotata di una rinnuvamentu sustinibili chì abbraccia l'essenza di a struttura originale, sta casa idilliaca combina perfettamente l'estetica tradiziunale cù cunfortu mudernu.

A spaziosa fattoria hè situata nantu à un pezzu di terra sprawling, chì vi permette di immerse in a bellezza di a natura. Cù colline ondulate, prati verdi lussureggianti è un sensu di tranquillità, a pruprietà offre un rifugiu di benvenutu per quelli chì cercanu pace è solitudine.

Entra in a casa di campagna, è sarete captivatu da a so atmosfera calda è invitante. L'internu sò stati pensati pensativamente per priservà l'incantu rusticu di l'agriturismo, mentre incorporanu elementi cuntempuranei cù gustu. Da i travi di legnu esposti à u focu di petra, ogni dettagliu emana un sensu di storia è caratteru.

A fattoria rinnuvata vanta un ampiu spaziu di vita, cumprese un salottu accogliente, una cucina completamente attrezzata è camere spaziose. Ci hè ancu un affascinante patio esterno induve pudete tastà una tazza di caffè matina mentre vi immerse in u paisaghju mozzafiato.

Sè vo vulete una vita più simplice, luntanu da u rumore è a congestione di a cità, sta fattoria West Cork hè l'investimentu perfettu. Sè vo circate di ritirate in tranquillità o cercate una casa di vacanze affascinante, sta pruprietà offre infinite opportunità per creà ricordi duraturi.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì hè u prezzu di l'agriturismo West Cork?

A : U prezzu di a casa hè di 345 mila €.

Q: Chì ghjè u locu di a casa ?

A: L'agriturismo hè situatu in a regione pittoresca di West Cork.

Q: L'agriturismo offre amenità muderne?

A: Iè, a casa di a splutazioni presenta un rinnuvamentu sustinibili chì incorpora cunfortu mudernu mantenendu u so incantu rusticu.

Q : A casa hè circundata da a natura ?

A: Iè, a pruprietà hè nidificata trà colline ondulate è prati verdi lussureggianti, chì furnisce un ambiente serenu è pittorescu.