Un novu studiu realizatu da circadori di l'Università di Amsterdam hà truvatu chì u 40% di l'individui opta per esse ignorante nantu à cumu e so decisioni influenzanu l'altri, spessu usendu questa inconsapevolezza per agisce più egoista. Stu cumpurtamentu, chjamatu "ignoranza vuluntaria", hè simile à i cunsumatori chì facenu un ochju à l'urighjini problematiche di i prudutti chì compranu.

I circadori anu realizatu una meta-analisi di 22 studii di ricerca chì implicanu 6,531 participanti. In questi studii, certi participanti anu infurmatu di e cunsequenze di e so azzioni, mentri àutri avianu a scelta d'amparà o di stà ignuratu. I circadori anu scupertu chì quandu anu datu l'opzione, u 40% di l'individui hà sceltu di ùn amparà e cunsequenze di e so azzioni.

Inoltre, u studiu hà revelatu chì l'ignoranza volontaria era ligata à una diminuzione di u cumpurtamentu altruisticu. I participanti chì sò stati cunzignati di e cunsequenze di e so azzioni eranu 15.6 punti percentuali più prubabile di agisce generosamente in paragunà à quelli chì anu sceltu di stà ignuratu.

I circadori ipotisanu chì un mutivu di ignuranza vuluntaria puderia esse u desideriu di mantene una autopercezione positiva cum'è una persona altruista. U studiu hà truvatu chì i participanti chì anu sceltu per amparà e cunsequenze di e so azzioni eranu 7 punti percentuali più prubabile di agisce generosamente, suggerendu chì l'individui altruisti genuini sò più inclinati à educà nantu à e cunsequenze di e so decisioni.

Questa ricerca mette in luce nantu à a prevalenza è l'effetti dannusi di l'ignoranza vuluntaria. Suggerisce chì parechji atti d'altruismu percepitu pò esse guidati più da pressioni suciali è di l'imagine di sè piuttostu chè una vera preoccupazione per u benessiri di l'altri. Capisce i mutivi di l'ignoranza vuluntaria pò aiutà à sviluppà strategie per cumbatte stu cumpurtamentu è prumove a decisione più informata.

