I scientisti in Cina anu fattu un prugressu significativu per capiscenu u cumpurtamentu di i sistemi di triple stelle in l'universu. Ispirati da u rumanzu di Liu Cixin "U prublema di i trè corpi", i circadori anu studiatu u sistema GW Ori, chì hè custituitu di trè stelle situate à circa 1,300 anni luce di distanza da a Terra. Utilizendu e dati da u Satellite Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) di a NASA, i scientisti anu sappiutu osservà cambiamenti periodichi in a luminosità di e stelle è acquistà insight in a struttura geomètrica è l'evoluzione di u sistema.

I sistemi di triple stelle sò cumuni in a galaxia, cù più di a mità di tutte e stelle chì anu unu o più partenarii. Tuttavia, sti sistemi sò sfida à osservà è capisce per via di l'interazzioni cumplessi trà e stelle. I circadori speranu di utilizà telescopi più avanzati, cumpresu u prossimu Telescopiu di a Stazione Spaziale Chine (CSST), per studià più è capisce megliu questi sistemi.

U sistema GW Ori, cridutu chì hè solu un milione d'anni, offre insights preziosi nantu à a furmazione di stelle è pianeti. I circadori anu scupertu dui signali di cortu termine cù periodi di rotazione di circa dui è trè ghjorni, chì sò caratteristici di stelle assai ghjovani. I scuperti anu ancu escluditu a pussibilità di a vita esistenti in u sistema, postu chì hè troppu ghjovanu per a furmazione di a vita chì hè accadutu.

U travagliu di i circadori ùn solu prumove a nostra cunniscenza di i sistemi di triple stelle, ma apre ancu a strada per studii futuri cù telescopi avanzati cum'è u CSST. Cù una cunniscenza più grande di sti sistemi cumplessi, i scientisti ponu acquistà insights in a furmazione è l'evoluzione di stelle, pianeti, è potenzalmentu a vita stessa.

