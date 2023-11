By

L'annu passatu, a luna hà assistitu à un avvenimentu inusual quandu un oggettu fattu di l'omu hà scontru cù a so superficia, generendu un cratere doppiu distintu. A speculazione iniziale hà giratu annantu à a pussibilità chì l'ughjettu era un frammentu di un cohete SpaceX Falcon 9. Tuttavia, investigazioni successive anu purtatu i scientisti à crede chì l'ughjettu, chjamatu WE0913A, era cunnessu à a missione lunare Chang'e 5-T1 di a Cina è puderia esse un booster di razzo cinese scartatu.

Intrigatu da stu misteriosu crash, una squadra di esperti di istituzioni stimati cum'è l'Università di Arizona, l'Istitutu di Tecnulugia di California, u Prughjettu Plutone è l'Istitutu di Scienze Planetarii si sò imbarcati in una missione per scopre a verità. Utilizendu telescopi terrestri, anu seguitu meticulosamente a trajectoria di WE0913A è cunclusu chì hè urigginatu da un missaghju cinese Long March implementatu durante a missione Chang'e 2014-T5 1.

Più intrigante, a so investigazione hà scupertu indizi chì suggerenu chì a tappa di u missile abbandunatu possibbilmente portava una carica utile non divulgata, aghjunghjendu una strata extra d'enigma à l'incidentu. Quandu WE0913A scendeva versu a superficia di a luna, esibiu un ruttu di rollu ordinatu invece di u muvimentu di vacillazione anticipatu. I sperti postulanu chì a rotazione stabile di l'ughjettu indica a prisenza di un contrapesu significativu chì equilibra i dui motori in un latu di u stadiu di u cohete.

Tanner Campbell, un studiente di duttore di u Dipartimentu di Ingegneria Meccanica è Aeroespaziale di l'Università di Arizona, spiegò: "Avemu realizatu un analisi di bilanciu di torque, chì hà dimustratu chì sta quantità di pesu avaria spustatu u centru di gravità di u fucile di pochi centimetri - era " t quasi abbastanza per cuntà a so rotazione stabile. Hè ciò chì ci porta à pensà chì ci duverebbe esse qualcosa di più muntatu in fronte ".

Inoltre, i scientisti sò stati captivati ​​da a furmazione di i crateri gemelli risultatu da l'impattu di u cohete cinese. A prisenza di dui crateri di uguali dimensioni, unu orientali chì misura circa 18 metri di larghezza è un uccidintali di circa 16 metri, hà perplessu i circadori. Campbell hà rimarcatu: "Sapemu chì in u casu di Chang'e 5 T1, u so impattu hè stata guasi drittu, è per ottene questi dui crateri di quasi a listessa dimensione, avete bisognu di duie massi quasi uguali chì sò separati l'una di l'altru".

In ultimamente, u misteru di a carica utile ùn hè micca risolta, lascendu spaziu per a speculazione è a cungettura imaginativa. L'enigmaticu crash di a raquette cinese in a luna serve com'è un ricordu di i misteri è e meraviglie chì aspettanu l'esplorazione in u nostru quartieru cosmicu.

Q: Cosa hè WE0913A?

A: WE0913A hè a designazione data à un oggettu artificiale chì s'hè lampatu in a superficia di a luna, lassendu daretu à un cratere doppiu unicu.

Q: A quale missione si crede chì WE0913A sia cunnessu?

A: Scientists crede chì WE0913A hè culligatu à a missione lunar Chang'e 5-T1 di China.

Q: Chì evidenza suggerisce chì WE0913A hà purtatu una carica utile non divulgata?

A: U rughjonu di rullamentu ordinatu esibitu da WE0913A mentre scendeva versu a superficia di a luna indica a prisenza di un contrappesu sustanziale chì ùn saria micca abbastanza per spiegà a so rotazione stabile.

Q: Chì ci hè unicu nantu à i crateri gemelli creati da u cohettu cinese ?

A: I crateri gemelli sò apprussimatamente di a stessa dimensione, chì hà purtatu i scientisti à suppone chì l'impattu implicava duie massi quasi uguali chì eranu fisicamente separati l'una di l'altru.