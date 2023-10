Un studiu recente realizatu da i circadori di u Giardinu Botanicu di a Cina Meridionale hà dimustratu chì l'abete cinese, cunnisciutu ancu Cunninghamia lanceolata, hà u più altu tassu di sumidu di carbone durante a so età media. Sta scuperta hè significativu postu chì l'abete cinese hè largamente utilizatu in i prugrammi di forestazione in u Sud di a Cina, è capisce a so capacità di sequestrazione di carbone pò aiutà à i sforzi di mitigazione di u cambiamentu climaticu.

U studiu cuncintrau nantu à una splutazioni forestale in a pruvincia di Guangdong, cullittendu dati nantu à a capacità di almacenamentu di carbone è di sequestrazione di l'abete cinese à diverse età. I circadori anu analizatu u stock di carbonu in diversi cumpunenti cum'è l'arburi, u sottu, a vegetazione, a littera, a terra è l'ecosistema sanu.

I risultati anu revelatu chì u stock di carbone hà aumentatu significativamente cù l'età di u boscu, cù u stock di carbonu tutale di l'ecosistema quasi triplicatu da 129.11 megagrammi per ettari à cinque anni à 348.43 à 60 anni. U tassu di sequestrazione di carbone di u pinu cinese hà mostratu un incrementu generale in i primi dui intervalli di età, culminendu in u intervalu di l'anni 15-20, è dopu diminuendu in l'intervalli di età sussegwenti.

U studiu hà cunclusu chì a tarifa di sequestrazione di carbonu di l'abete cinese dipende da a so età, cù i più alti tassi chì si trovanu durante a so età media di 15 à 20 anni. L'investigatore principale Liu Juxiu crede chì questi risultati ponu esse preziosi per l'azzioni naziunali di mitigazione di u cambiamentu climaticu è i prugrammi di forestazione.

U studiu, publicatu in a rivista Science of The Total Environment, mette in luce u putenziale di sequestrazione di carbone di l'abete cinese è mette in risaltu u so rolu in a mitigazione di u cambiamentu climaticu. Fornisce insights utili per i decisori pulitichi è l'urganisazioni implicati in i sforzi di forestazione, enfatizendu l'impurtanza di cunsiderà l'età di l'arburi in maximizà i benefici di sequestrazione di carbone.

Fonti:

- China Science Daily

- Scienza di l'ambiente tutale