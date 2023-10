Astronauti chinesi Esperimentu in diretta cù fiamme nantu à a Stazione Spaziale di Tiangong

L'astronauti chinesi Gui Haichao è Zhu Yangzhu anu realizatu un esperimentu rivoluzionariu nantu à a stazione spaziale di Tiangong trasmettendu in diretta accendendu una candela. U livestream hè accadutu durante a quarta parte di a serie "Tiangong classroom", induve l'astronauti anu spartutu e so sperienze è realizatu attività educative.

In u video, l'astronauti anu dimustratu chì e fiamme in l'ambiente di microgravità di l'orbita bassa di a Terra parevanu quasi sferiche, in cuntrastu cù e fiamme in forma di lacrime chì mostranu nantu à a Terra per via di a convezione guidata da a flotabilità. A corrente di cunvezione più debule in l'orbita bassa di a Terra face chì a fiamma si sparghje in tutte e direzzione, dendu un aspettu sfericu.

Hè improbabile chì un esperimentu simile seria replicatu nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). I protokolli stretti di sicurezza di l'incendiu nantu à l'ISS limitanu l'incendii à rack apposta chì aiutanu à cuntene fiamme. Queste regule di sicurità sò state implementate dopu un incidente di focu annantu à a stazione spaziale russa Mir in u 1997.

Duranti l'incidentu nantu à Mir, un focu hà iniziatu in un sistema di generazione d'ossigenu è durò parechji minuti. Tagliò l'astronauti da unu di i veiculi di scappata è riempia i moduli di fumu. I quartieri stretti di Mir rendenu sfida à i sei astronauti di navigà è di travaglià inseme per estingue u focu. Tuttavia, anu riesciutu à spenghje u focu mentre u sistema di supportu di vita hà sbulicatu a stazione di fume tossicu.

L'incidentu di Mir hà avutu un impattu significativu nantu à cumu l'agenzii spaziali avvicinanu a sicurità di u focu in stazioni spaziali. In u risultatu, sò stati sviluppati protokolli stretti per minimizzà u risicu di u focu è assicurà a sicurità di l'astronauti à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale.

