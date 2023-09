Un novu telescopiu di campu largu in Cina cattura una splendida maghjina di a galassia Andromeda

A Cina hà recentemente presentatu u so novu telescopiu di campu largu, u Wide Field Survey Telescope (WFST), situatu in e muntagne di a pruvincia di Qinghai. Cù un diametru di 8.2 piedi (2.5 metri), u WFST hè a più grande facilità di sondaghju di u duminiu di u tempu in l'Emisferu Nordu. Dotatu di sensori CCD di mosaicu 9k x 9k, hà una risuluzione di 9,000 XNUMX pixel in assi horizontale è verticale, chì li permette di catturà immagini astronomiche dettagliate.

Sviluppatu cumuna da l'Università di Scienza è Tecnulugia di Cina è l'Osservatoriu Purple Mountain (PMO) sottu l'Accademia Cinese di Scienze (CAS), u WFST hà per scopu di monitorà spazii specifichi di u celu cù u tempu, detectendu avvenimenti astronomichi transitori cum'è supernovas è supernova. eventi di disrupzione di marea. Aumenterà ancu e capacità di a Cina in u monitoraghju di l'ughjetti vicinu à a Terra è l'alerta precoce.

L'imaghjina di debutta liberata da u WFST hè un ritrattu mozzafiato di a galaxia Andromeda, chì mostra e so capacità di campu largu è di alta risoluzione. E caratteristiche di cuncepimentu avanzatu di u telescopiu, cum'è un cannulu di lente longu per riduce a luce diffusa è una zona di bloccu di luce più chjuca per una sensibilità più alta, u facenu paragunabile à l'equipaggiu di osservazione internaziunale più avanzatu.

A custruzzione di u WFST hà iniziatu in lugliu 2019 vicinu à a cità di Lenghu, situata nantu à un altipiano cù una elevazione media di 13,120 ft. (4,000 metri) sopra u livellu di u mari. Stu locu strategicu offre un celu di notte chjaru, cundizioni atmosferiche stabili, clima seccu, è una contaminazione luminosa minima.

U WFST rapprisenta un avanzu significativu per l'astronomia cinese è mette in risaltu l'expertise di u paese in u campu. Chjamatu dopu à l'antica filòsufu cinese Mozi, cunnisciutu ancu Micius, chì hà realizatu i primi esperimenti ottichi, u telescopiu mostra l'innuvazione domestica è u prugressu scientificu in Cina.

