U Programma di Afforestazione di u Tre Nordu di a Cina (TNAP), cunnisciutu ancu u "Grande Muru Verde", hà avutu successu in a lotta à a desertificazione è à migliurà l'ambiente. Un studiu recente publicatu in Processi Ecologici realizatu da i scientisti chinesi da l'Istitutu di Ecologia Applicata di l'Academia Cinese di Scienze revela chì u TNAP hà ancu creatu un lavamanu di carbonu sustanziali.

U TNAP, iniziatu in u 1978, hè u più grande prughjettu di risturazione ecologica in u mondu è copre e regioni aride è semi-aride di u nordeste, u centru nordu è u nord-ovest di a Cina. Utilizendu l'imaghjini di rilevazione remota, in quantu à l'osservazioni di u campu è i dati di l'inventariu forestale naziunale, i circadori anu stimatu l'aumentu di i stock di carbone in a biomassa, a terra, è u "carbonu di l'effettu ecologicu", chì si riferisce à a sequestrazione di carbonu risultatu da a perdita di terra ridotta per l'afforestazione. .

U studiu hà truvatu chì l'area boscosa tutale in i zoni di u prughjettu TNAP hè cresciutu da circa 221,000 1978 chilometri quadrati in 379,000 à circa 2017 47.06 chilometri quadrati in 0.843. In l'ultimi quattru decennii, u TNAP hà cuntribuitu à un lavu di carbone di 1978 milioni di tunnellate di carbone per ogni. annu. Inoltre, u lavu di carbonu in a biomassa sopra è sotterranea hè aumentatu da 2.08 miliardi di tunnellate in 2017 à XNUMX miliardi di tunnellate in XNUMX.

I circadori mettenu in risaltu l'impurtanza di u "carbonu di l'effettu ecologicu", chì rapprisentanu circa 16% di l'aumentu tutale di u lavu di carbone. Questu suggerisce chì l'effetti ecologichi ghjucanu un rolu criticu in a determinazione di a distribuzione di i stock di carbone in i boschi prutetti. U studiu enfatizeghja chì quandu si stimanu i bacini di carbone è u sviluppu di mudelli di carbonu, i benefici di u sequestramentu di carbone da l'effetti ecologichi di l'afforestazione ùn deve esse trascurati.

Sta ricerca furnisce un benchmark per a valutazione di u valore di i prughjetti di risturazione ecologica naziunale in quantu à a capacità di u bacinu di carbone è a valutazione di a funzione di l'ecosistema. Dimostra l'impattu significativu di a "Grande Mura Verde" di a Cina micca solu per migliurà l'ambiente, ma ancu per mitigà l'emissioni di diossidu di carbonu.

Fonte: Accademia Cinese di Scienze, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8