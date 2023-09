A Cina lancia un cuncorsu per u nome di a nave spaziale lunare

Cina chjama à u publicu per suggerisce nomi per duie navi spaziali chì ghjucanu un rolu cruciale in u pianu di a nazione per mandà astronauti à a luna prima di u 2030. L'Agenzia Spaziale Manned China (CMSA) hà iniziatu un cuncorsu, invitendu a ghjente à presentà nomi per un lander lunare equipatu è una nave spaziale di l'equipaggiu di nova generazione.

U CMSA hà specificatu chì i nomi scelti duveranu riflette i valori fundamentali è l'elementi ligati à u volu spaziale umanu, è ancu mette in risaltu l'expertise di a Cina in a fabricazione intelligente. A cumpetizione duverà finu à u 30 di settembre, è l'agenzia preselerà 10 nomi dopu a selezzione preliminare. U votu in linea serà apertu per i nomi prescelti, cù a selezzione finale fatta da una squadra di revisione composta da esperti in aerospaziale è letteratura.

A Cina hà digià realizatu una prova di a nave spaziale di l'equipaggiu di nova generazione, chì hè prevista per un volu di prova cumpletu in u 2027 utilizendu u missile Long March 10. Meno infurmazione hè dispunibule nantu à l'atterrissimu lunare, ma i rapporti indicanu chì pesarà circa 57,320 XNUMX liri è custituitu da un modulu di sbarcu è un modulu di propulsione. Stu atterrissimu hè pensatu per trasportà dui astronauti à a superficia di a luna è torna à l'orbita lunare.

A missione richiederà dui lanciamenti di u missile Long March 10. Animazioni dettagliate liberate da CMSA visualizeghjanu l'atterrissimu, a nave spaziale è a prugressu prevista di a missione.

Questa iniziativa permette à u publicu di participà à l'ambiziosu scopu di a nazione di esplorazione lunare. U scopu di impegnà è inspirà u populu di Cina, favurendu un sensu di orgogliu naziunale è a pruprietà in u prugramma spaziale. A cumpetizione riflette l'impegnu di a Cina à avanzà a so presenza in l'esplorazione spaziale è spera di catturà l'essenza di i so rializazioni cù i nomi scelti.

