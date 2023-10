A Cina hà da espansione a so stazione spaziale à sei moduli in i prossimi anni, offre à l'astronauti di altre nazioni una piattaforma alternativa per missioni vicinu à a Terra mentre a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) si avvicina à a fine di a so vita operativa. L'Academia Chinesa di Tecnulugia Spaziale (CAST) hà annunziatu à u Cungressu Astronauticu Internaziunale chì a vita operativa di a stazione spaziale chinesa serà più di 15 anni, chì hè più longu di l'annunciatu prima.

A stazione spaziale cinese, cunnisciuta cum'è Tiangong o Palazzu Celestial, hè stata cumpletamente operativa da a fine di u 2022 è pò accoglie finu à trè astronauti. Dopu l'espansione à sei moduli, avarà una massa di 180 tunnillati, facendu solu 40% di a massa di l'ISS. In ogni casu, l'ISS, chì hè stata in orbita per più di duie decennii, hè prevista per esse disattivata dopu à 2030. A Cina hà u scopu di diventà una putenza spaziale maiò à u listessu tempu.

Cina hà manifestatu a so vuluntà di cullaburazione cù altri paesi invitendu i so astronauti à a stazione cinese. L'annu passatu, hè statu infurmatu chì parechji paesi avianu dumandatu di mandà i so astronauti à Tiangong. Tuttavia, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) hà annunziatu quist'annu chì ùn hà micca u budgetu o l'appruvazioni pulitiche per participà à u prugettu, chì impediscenu l'aspirazioni di a China per a diplomazia spaziale.

Malgradu i sfidi, Tiangong simbulizeghja l'influenza crescente di a Cina è a fiducia in e so imprese spaziali. Hè diventatu un competitore à i Stati Uniti in u duminiu di l'esplorazione spaziale è hè pruibitu da a lege US da ogni cullaburazione cù a NASA. A Russia, un participante in l'ISS, hà ancu prupostu di custruisce a so propria stazione spaziale cù a cooperazione di e nazioni BRICS.

I piani di espansione di a Cina per a so stazione spaziale è a so ambizione di diventà una putenza spaziale maiò riflette u so impegnu à l'avanzamenti in l'esplorazione spaziale. Quandu l'ISS hè vicinu à a fine di a so vita, a Cina hà u scopu di furnisce l'astronauti di altre nazioni cù una piattaforma alternativa per missioni vicinu à a Terra.

Definizione:

- ISS: Stazione Spaziale Internaziunale

- Tiangong: stazione spaziale cinese, cunnisciuta ancu cum'è Palazzu Celestial

- BRICS: Un gruppu cumpostu da Brasile, Russia, India, Cina è Sudafrica

