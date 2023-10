I scientisti in Cina stanu travagliendu in a custruzzione di u Telescopiu Neutrinu Tropicale di u Mari Profondu, cunnisciutu ancu TRIDENT o "Ocean Bell". Stu detector massivu serà situatu à 11,500 XNUMX metri sottu à a superficia di l'Oceanu Pacificu Occidentale. U so scopu hè di seguità i muvimenti di particeddi fantasma chjamati neutrini chì diventanu visibili in a prufundità di l'oceanu.

I neutrini sò particeddi subatomichi chì passanu per ogni centimetru quadru di u nostru corpu à un ritmu di 100 miliardi per seconda. In ogni casu, per via di a so mancanza di carica elettrica è di massa quasi zero, interagiscenu assai minimamente cù altre materia. Per rallentà queste particelle sfuggente, i fisici ponu studià e so origini, cum'è l'antichi splusioni stellari è i scontri galattici.

TRIDENT detecterà i neutrini aduprendu a Terra cum'è un scudo. Situatu vicinu à l'equatori, avarà u vantaghju di riceve neutrini da tutte e direzzione cù a rotazione di a Terra, assicurendu un'osservazione in tuttu u celu senza punti cecchi. I neutrini sò abbundanti in l'universu, secondu solu à i fotoni, è sò pruduciuti in diversi fenomeni, cum'è u focu nucleari, l'esplosioni di supernova è i raghji còsmici.

Malgradu esse cusì prevalenti, i neutrini sò incredibbilmente difficiuli di detectà perchè raramente interagiscenu cù a materia. L'esperimenti di rilevazione di neutrini sò stati principarmenti cuncentrati in quelli chì ci sò mandati da u sole, ma i neutrini più rari pruduciuti da i raghji còsmici chì colpianu l'atmosfera di a Terra restanu misteriosi. I neutrini passanu per a maiò parte di a materia, cumpresu u pianeta sanu, ma ponu occasionalmente interagisce cù molécule d'acqua. I rivelatori di TRIDENT, custituiti da più di 24,000 sensori ottici sparsi in 1,211 corde ancorate à u fondu di u mari, si metteranu sottu à una quantità significativa d'acqua per aumentà e probabilità di interazzione neutrinu.

U detettore di TRIDENT coprerà un diametru di 2.5 miglia è copre una superficie di 1.7 miglia cubiche, facendu significativamente più grande è più sensibile di u più grande detector di neutrini attuale, IceCube, situatu in Antartide. I scientisti prughjettanu di inizià un prughjettu pilotu in 2026, cù u detector cumpletu chì diventerà operativu in 2030. TRIDENT hà u scopu di spinghje i limiti di u telescopiu di neutrinu è espansione a nostra cunniscenza di e fonti di neutrini astrofisichi.

Fonti:

- "Particelle di neutrini fantasmali sò sbulicati da una galassia vicina, è i scientisti ùn sò micca sicuri perchè" - Space.com

- "TRIDENT: Scienza è statutu" - Astronomia di a natura