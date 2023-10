A nova tecnica traccia u flussu di ioni in e cellule

I scientisti di l'Università di Chicago anu sviluppatu una nova tecnica per seguità u flussu di ioni in l'organuli di e cellule. Questa scuperta furnisce insights in u funziunamentu internu di e cellule è revela evidenza chì l'organuli regulanu l'ioni, risolvendu una quistione biologica discutata prima. Utilizendu dispositivi di DNA minuscoli chì sò biologicamente cumpatibili è micca tossichi, i circadori anu pussutu misurà a cuncentrazione di ioni in organelli specifichi. I dispusitivi sò stati pensati per reagisce cù ioni vicini, pruvucannu à l'illuminazione, chì pò esse osservatu sottu un microscope. Questu permette à i scientisti di quantificà i livelli di ioni per mezu di a luminosità di u sensoru. U studiu cuncintrau nantu à dui ioni diffirenti - potassiu è sodiu - in i diversi organelli.

U seguimentu di i livelli di potasio in l'endosomi di riciclamentu, un tipu d'organelle implicatu in a classificazione è u muvimentu di i canali ionici, hà dimustratu chì i canali ionici sò veramente attivi in ​​organelli. Questu suggerisce un rolu potenziale per i canali ionici in malatie cum'è Parkinson. Sta nova tecnica furnisce un modu per investigà è capisce u rolu di i ioni in l'organuli, chì ùn hè micca statu bè esploratu prima. I scuperti anu u putenziale di migliurà a nostra cunniscenza di e funzioni cellulari è puderanu purtà à novi trattamenti per e malatie è i disordini.

