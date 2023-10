Eccitante Scoperta di Sulphur nantu à a Luna da Chandrayaan-3 Mission

I scientisti eranu entusiasmati da una scuperta sorprendente fatta da a missione Chandrayaan-3 di l'India nantu à a Luna. In più di i misteriosi terremoti di luna è i fenomeni di surriscaldamentu, a missione hà revelatu a prisenza di dipositi sulfuri nantu à a superficia lunare. Mentre i scientisti sapianu l'esistenza di sulphur nantu à a Luna, anu cridutu chì era in quantità assai chjuche. Tuttavia, sta scuperta sfida sta supposizione.

L'imaghjini di a Luna mostranu chjaramente pezze di spazii scuri è bianchi. I parchetti scuri sò cumposti da roccia vulcanica, chì cuntene quantità più altu di sulphur cumparatu cù u materiale biancu "altus". Questa attività vulcanica scioglie e rocce ricche di zolfo sottu à a superficia lunare, è u magma si rinfriscà più tardi è forma sti spots scuri.

Duranti stu prucessu, una parte di u sulfu scappa in l'atmosfera fina di a Luna è eventualmente cundensà cum'è roccia solida nantu à a superficia, in particulare à i poli lunari per via di a temperatura glaciale. A prisenza di sulfuru vicinu à u situ di sbarcu hè stata rilevata da l'Alpha Particle X-Ray Spectrometer è l'instrumenti LIBS in u Pragyan Rover di Chandrayaan-3. I dati iniziali suggerenu chì i livelli di sulfuru pò esse sorprendentemente più altu quì chì in a roccia vulcanica vicinu à l'equatore lunare.

A scuperta di sulphur hè significativu perchè presenta novi pussibulità per l'esplorazione è l'abitazione di a Luna. U zolfo puderia esse usatu per creà un cimentu senza acqua per a custruzzione di basi lunari, a fabricazione di celle solari, batterie, è ancu fertilizzanti per e putenziali operazioni agriculi futuri. Utilizendu e risorse di sulfuru, l'acqua limitata purtata da a Terra pò esse cunservata per i bisogni essenziali, cum'è l'acqua potabile, l'ossigenu respirabile è u carburante di cohete.

I risultati di Chandrayaan-3's Vikram Lander è Pragyan Rover, malgradu u so modu di sonnu attuale, anu un valore immensu per e future missioni lunari. Questa scuperta hè una prova di i successi di ISRO (Organizazione Indiana di Ricerca Spaziale) è cuntribuisce assai à u successu di futuri sforzi di esplorazione spaziale.

