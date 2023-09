L'urganizazione indiana di ricerca spaziale aspetta l'alba per a cumunicazione cù Chandrayaan-3

L'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (Isro) anticipa ansiosamente l'alba sopra u polu sud lunare, postu chì li permetterà di stabilisce a cumunicazione cù u lander Vikram è u rover Pragyan di a so missione Chandrayaan-3. U duo lunar hè statu in modu di sonnu per l'ultimi 15 ghjorni per via di a notte lunare, ma cù l'arrivu di u sole à u puntu Shiv Shakti, i so cundizioni operativi sò previsti per migliurà.

I funzionari di l'Isro anu dichjaratu ch'elli speranu di ristabilisce a cumunicazione cù u lander è u rover avà chì l'alba hè accaduta in u situ di sbarcu. Questu hè un mumentu cruciale per a missione, postu chì u calore furnitu da u sole hè necessariu per u lander è u rover per funziunà.

A missione Chandrayaan-3 hè stata lanciata u 14 di lugliu di u 2023, è hà digià rializatu tappe impurtanti. Hà fattu l'Inde u quartu paese à sbarcà cù successu nantu à a luna è u primu à fà cusì vicinu à u polu sud lunare. L'ughjettu primariu di a missione hè di scopra sta regione scientificamente intrigante, chì si crede chì cuntene quantità sustanziali di acqua congelata.

L'atterrissimu Vikram è u rover Pragyan anu realizatu diversi esperimenti da u so sbarcu u 23 d'aostu. Hanu misuratu a densità di l'elettroni in l'ionosfera di a Luna è pigliate lettura di a temperatura di a superficia lunare. U rover hà ancu captu a prima maghjina di l'atterrissimu nantu à a superficia di a luna.

Tuttavia, a notte lunare ferma l'operazioni postu chì e batterie di i veiculi, chì sò alimentati da u sole, ùn eranu micca abbastanza forti per mantene i so sistemi in funziunamentu senza luce di u sole. Isro hè a speranza chì cù l'iniziu di l'alba, a missione puderia ripiglià a so esplorazione rivoluzionaria se l'elettronica hà sopravvissutu à a notte frigida.

Se Isro ristabilisce cù successu a cumunicazione cù Vikram è Pragyan, serà un successu rimarchevule, dimustrà a so resistenza è a prudenza tecnologica in u campu di l'esplorazione spaziale. L'alba à u puntu Shiv Shakti hà u putenziale di marcà l'iniziu di un novu capitulu in l'esplorazione lunare.

