A missione Chandrayaan-3 à u Polu Sud di a Luna ùn si sveglia micca

A missione Chandrayaan-3, chì hà u scopu di spiegà u polu sud di a Luna, hà scontru un altru scontru. L'atterrissimu Vikram è u rover Pragyan, parte di a missione Chandrayaan-3, ùn anu micca svegliatu durante u ghjornu lunare, equivalente à 14 ghjorni di a Terra. A missione avia sbarcatu cù successu vicinu à u polu Sud di a Luna u 23 d'Aostu.

Dopu chì a luce di u sole hà cuminciatu à ritruvà da a superficia lunare u 30 di settembre, l'Organizazione Indiana di Ricerca Spaziale (ISRO) avia speratu di rinviviscia l'atterrissimu è u rover cù l'arrivu di una nova alba. U rover Pragyan hè statu messu in modu di dorme u 2 di settembre, è l'atterrissimu u 4 di settembre, cù e so batterie cumpletamente caricate è u receptore mantenutu. I pannelli solari sò stati orientati per riceve a luz di u sole durante u prossimu sunrise previstu u 22 di sittembri. In ogni casu, malgradu parechji tentativi, u rover è l'atterrissimu sò stati dormiti.

U presidente di ISRO, S Somnath, spiegò chì l'agenzia spaziale aspittàva finu à l'ultimu ghjornu di a Terra per chì u lander è u rover si sveglianu, sperendu avè l'uppurtunità di ripetiri qualchi esperimenti nantu à a superficia lunare. Tuttavia, l'atterrissimu Vikram è u rover Pragyan ùn anu micca rispostu.

Hè speculatu chì e temperature estreme nantu à a Luna pò avè affettatu e batterie di u rover Pragyan. I poli di a Luna ponu falà à una temperatura di -253 gradi Celsius. Inoltre, l'absenza di u sole rendeva i pannelli solari inutili. A cuntrariu di l'altri missioni lunari, u rover è l'atterrissimu ùn eranu micca equipati di riscaldatori.

Mentre ISRO ùn hà micca rinunciatu à ogni speranza, e probabilità di rinvivisce Chandrayaan-3 sò slim. Se u duo Pragyan è Vikram ùn si sveglianu micca, restanu nantu à a Luna cum'è ambasciatori lunari di l'India. Ùn sò micca stati pensati per vultà à a Terra.

