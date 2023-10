Nuvelle Evidenza Sfide i Ruoli di Genere Tradizionale di Cacciatore-Gatherer

Ricerche recenti realizate da u prufessore d'antropologia Sarah Lacy da l'Università di Delaware sfida a longa credenza chì l'omi eranu cacciatori è e donne eranu cullettori in i tempi preistorichi. Lacy è a so cullega Cara Ocobock da l'Università di Notre Dame anu rivista l'evidenza archeologica è a literatura di l'era Paleoliticu è truvaru pocu sustegnu per a nozione chì i roli sò stati attribuiti specificamente à ogni sessu. Anu ancu scupertu chì e donne eranu fisicamenti capaci di caccia è chì ci era esempi di ugualità per i dui sessi in l'arnesi antichi, a dieta, l'arti, i funerali è l'anatomia.

A ricerca di Lacy è Ocobock cuntradite direttamente a tiurìa di "L'omu u Cacciatore", chì hè stata popularizzata prima in u 1968 da l'antropologi Richard B. Lee è Irven DeVore. A tiurìa suggerisce chì a caccia hà ghjucatu un rolu cruciale in l'evoluzione umana è chì tutti i cacciatori eranu masci. Lacy attribuisce l'accettazione larga di sta teoria à u preghjudiziu di genere è spera chì i so risultati diventeranu l'approcciu predeterminatu per a ricerca futura.

A squadra di ricerca hà ancu esploratu e differenze anatomiche è fisiologiche trà l'omi è e donne per determinà se questi fattori impediscenu à e donne di caccia. Anu trovu chì mentre l'omi avianu un vantaghju in l'attività chì necessitanu rapidità è putenza, e donne anu avutu un vantaghju in l'attività chì necessitanu resistenza. I dui gruppi di attività eranu essenziali per a caccia in i tempi antichi. A squadra hà ancu evidenziatu u rolu di l'estrogenu, chì hè più prominente in e donne, in cunferisce stu vantaghju.

Questa nova ricerca sfida e credenze longu nantu à i roli di genere in e società preistoriche è enfatizeghja a necessità di più esplorazione di a vita di i primi umani, in particulare di e donne. Lacy crede chì l'idea di flessibilità è di travagliu spartutu in picculi cumunità deve esse l'assunzione predeterminata quandu studia e società preistorichi.

