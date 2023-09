I fisici limitanu a ricerca di monopoli magnetichi utilizendu grandi dati di collisione di Hadroni

I fisici anu longu suspettatu l'esistenza di monopoli magnetichi - particeddi chì pussedenu un polu nordu o sudu senza a so contrapartita. Mentre chì questi monopoli elusivi ùn anu ancu esse truvatu, novi dati da u Large Hadron Collider (LHC) hà permessu à i circadori di restringere u spaziu energeticu pussibule induve i monopoli magnetichi ponu reside.

U cuncettu di monopoli magnetichi hè statu urigginariamente prupostu da u fisicu Paul Dirac. Suggerì chì a prisenza di monopoli magnetichi seria coherente cù a meccanica quantistica è puderia spiegà certe caratteristiche inspiegabili di carica. Sicondu a tiurìa di Dirac, a più chjuca carica magnetica pussibule per un monopolu unicu hè 68.5 volte a carica nantu à un elettrone, cù i monopoli più grande sò multiplici di quellu.

In l'anni 1970, a ricerca di monopoli magnetichi hà guadagnatu impulsu cum'è diventò una prova chjave per e teorie chì vulianu unificà a relatività generale è a meccanica quantistica. Mentre chì i rapporti di a scuperta di monopoli magnetichi sò in ocasioni, sò stati spessu ritirati o casi di misreporting.

A cullaburazione ATLAS à u CERN, utilizendu dati da u LHC, hà identificatu dui pussibuli meccanismi per i quali e collisioni d'alta energia trà i protoni puderanu creà monopoli magnetichi cù massi finu à 4 TeV. I dui meccanismi implicanu a liberazione di fotoni virtuali da i protoni. In un scenariu, un fotonu virtuale crea un monopolu magneticu per sè stessu, è in l'altru, dui fotoni interagiscenu per creà un monopolu. Ognunu di sti scenarii ristabilisce a doppia simmetria elettrica-magnetica rotta in l'equazioni di Maxwell.

ATLAS cerca evidenza di monopoli magnetichi cerchendu dipositi di carica nantu à u so detector. Siccomu un monopolu purtari una carica assai più grande di quella di l'elettrone, i so dipositi duveranu spiccà da quelli di l'altri particeddi subatomichi.

Ancu ATLAS ùn hà ancu trovu evidenza diretta di monopoli magnetichi, a so analisi di e dati LHC da 2015-2018 li hà permessu di restringere e massi pussibuli è u ritmu di produzzione per i monopoli più chjuchi per un fattore di trè.

Mentri pò parè una ricerca senza fine, a cumunità fisica crede in l'impurtanza di truvà monopoli magnetichi. Micca solu a so scuperta validarà e teorie chì predicanu a so esistenza, ma e massi di questi monopoli puderanu ancu diferenze trà e teorie cuncurrenti.

U documentu di ricerca chì discute queste scuperte hè statu sottumessu à u Journal of High Energy Physics è hè dispunibule cum'è preprint in ArXiv.org.

Fonti:

- Phys.org

- CERN (cullaburazione ATLAS)

- Journal of High Energy Physics (preprint)