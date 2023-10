L'esperimentu NA64 scopre una svolta in a ricerca di a materia scura

L'esperimentu NA64 à u CERN face passi significativi in ​​a ricerca di a materia scura, in particulare in i mudelli di materia oscura termale chì implicanu particelle sub-GeV. In una publicazione recente in APS Physical Review Letters, l'esperimentu hà revelatu una scuperta rivoluzionaria: l'identificazione di una interazzione mediata da l'elusiva fotone scura A0.

A materia scura, una entità invisibile chì custituisce una parte significativa di a massa di l'universu, ferma un misteriosu puzzle in u campu di a scienza. I mudelli di materia oscura termale, in particulare quelli chì presentanu particelle sub-GeV, sò emersi cum'è candidati convincenti in a ricerca di svelà stu enigma.

Sicondu sti mudelli, a materia scura è a materia ordinaria eranu una volta in equilibriu termale, neutralizzandu mutualmente à ritmi equivalenti. In ogni casu, cum'è l'universu espansione è rinfriscà, questu equilibriu hè statu disturbatu, lassendu un restu di a densità di materia scura. Per capisce megliu sta situazione, hè necessariu una nova forma d'interazzione chì cunnetta a materia scura è e particelle di mudellu standard.

À u core di sta interazzione si trova u fotonu scuru A0, chì serve da mediatore trà a materia scura χ è a materia ordinaria. L'interazione dipende da u termine di mistura cinetica (ϵ/2)F0μνFμν, induve Fμν è F0μν rappresentanu i tensori di stress di i campi di fotoni è di fotoni scuri, è ϵ rapprisenta a forza di mischju.

U fotonu scuru A0, assuciatu à u gruppu di gauge UD(1) rottu spontaneamente, hà una forza di accoppiamentu scuru eD. Stu accoppiamentu hè spressu cum'è Lint = -eDA0μJμD, cù JD chì rapprisenta a corrente di materia scura. Inoltre, u termu di mistura genera una interazione Lint = ϵeA0μJμem trà A0 è u currente elettromagneticu Jμem, induve e rapprisenta l'accoppiamentu elettromagneticu.

Capisce queste intricate cunnessione hè cruciale perchè formanu a fundazione per svelà i misteri di a materia scura è a so interazzione cù u mudellu standard di a fisica di particella.

Per navigà in l'intricacies di i mudelli di materia scura termale scalare è fermionica, i circadori anu da studià meticulosamente u spaziu paràmetru. Il s'agit d'explorer l'existence prédite de particules sub-GeV χ, qui peuvent prendre diverses formes : particules scalaire, Majorana ou pseudo-Dirac, toutes accouplées au photon scuro A0.

A determinazione di i valori di i paràmetri chì definiscenu a sezione trasversale di annihilazione, a densità di a materia oscura reliquia è a forza di accoppiamentu scuru αD hè essenziale in questa esplorazione. Questi paràmetri furniscenu insights in l'interazzione trà u mischju di u fotone scuru ϵ è l'accoppiamentu αD, mettendu luce nantu à a natura di a materia scura.

L'esperimentu NA64 à u CERN hè in prima linea di a ricerca di materia oscura sub-GeV. Per mezu di scontri trà l'elettroni 100 GeV è un mira attivu, stu esperimentu hà per scopu di scopre i sicreti di a materia oscura sub-GeV. A cunfigurazione sperimentale include contatori di scintillatori, un spettrometru magneticu, calorimetri è diversi detectori pensati per identificà è caratterizà e particelle.

U spettrometru magneticu hè un cumpunente chjave chì permette a ricustruzzione precisa di u momentu di l'elettrone entrante cù una precisione impressiunanti di 1%. Cumminatu cù detectori cum'è Micromegas è camere di tubu di paglia, l'esperimentu furnisce una comprensione cumpleta di l'interazzione di particelle.

In ogni casu, a ricerca di a materia scura sub-GeV vene cun sfide, in particulare in u trattu di i segnali di fondo chì ponu scurisce e scuperte desiderate. Queste fonti di fondo includenu perdite di dimuoni, μ, π, decadimenti K, fughje neutri, è punchthrough di hadroni neutri. I ricercatori impieganu tecnichi innovativi per mitigà questi segnali di fondo, utilizendu criteri di selezzione supportati da simulazioni è analisi di dati per identificà è rifiutà i segnali indesiderati.

L'analisi statistiche ghjucanu un rolu vitale in a ricerca di capiscenu a materia scura. Grâce à des techniques avancées, les chercheurs ont déterminé des limites supérieures à la force de mélange ϵ, mettant en lumière des connaissances précieuses. I risultati di l'esperimentu NA64 anu stabilitu limiti d'esclusione di u nivellu di fiducia di 90% per ϵ, palesendu a relazione intricata trà ϵ è a massa A0. Questi risultati anu u putenziale di rinfurzà a nostra cunniscenza di a materia scura, aprendu novi strade per l'esplorazione è a ricerca.

L'implicazioni di i risultati di l'esperimentu NA64 si estendenu oltre u laboratoriu, offrendu limitazioni à i mudelli di materia oscura termale. I piani di parametri per e particelle di materia oscura di bassa massa (y; mχ) è (αD; mχ) furniscenu una visione di e sfide chì certi scenarii di materia oscura affrontanu è motivanu più esplorazione.

Cù ogni scuperta, simu più vicinu à svelà l'enigma di a materia scura è acquistà una cunniscenza più profonda di l'universu.

Source:

- Andreev, Yu.M. et al. (2023) "Ricerca di a materia Light Dark with NA64 at CERN", Lettere di rivista fisica, 131 (16). doi:10.1103/physrevlett.131.161801.