U calore sorprendente è a cumpusizioni chimica di e galassie "adulescenti".

Un studiu recente guidatu da una squadra di astrofisici di l'Università Northwestern, utilizendu u telescopiu spaziale James Webb (JWST) di a NASA, hà revelatu insights eccitanti in u mondu di e galassie durante i so anni "adulescenti". Sti scuperti, publicati in The Astrophysical Journal Letters, stendenu luce nantu à a cumpusizioni chimica di e galaxie in i so stadi di furmazione, furnisce una cunniscenza più profonda di l'evoluzione di l'universu.

I ricercatori anu focu annantu à e galassie chì emergenu dui à trè miliardi d'anni dopu à a nascita di l'universu, durante a so fase adulescente. Questa tappa particulari hè carattarizata da una temperatura più altu è una prisenza inespettata di elementi pisanti, cumpresu u nichel, un elementu chì hè tipicamenti sfida à detectà. Scopre a prisenza di nichel è altri elementi, u studiu offre infurmazione preziosa nantu à u prucessu evolutivu galatticu.

Cumandatu da Allison Strom, un prufissore assistente di fisica è astronomia in l'Università Northwestern, u studiu cumpletu hà per scopu di capisce e trasfurmazioni è a crescita chì e galassie sperimentanu in a storia di 14 miliardi di anni di l'universu.

Chjamatu dopu à l'astrònomu rispittatu Cecilia Payne-Gaposchkin, u CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey usa u JWST per analizà a luce spettrale emessa da galaxie luntanu. Questa analisi di "ADN chimicu" permette à i scientisti di capiscenu e fasi di sviluppu di e galassie è di fà predizioni nantu à a so evoluzione futura. A ricerca ghjoca un rolu vitale in a custruzzione di una cunniscenza olistica di a maturazione di a galaxia cù u tempu.

Per fà u studiu, a squadra hà osservatu 33 galassie distanti in un spaziu di 30 ore. Cumminendu dati da 23 di sti galassie, anu creatu una maghjina cumposta chì hà rinfurzatu a so cunniscenza di questi corpi celesti. I spettri cumposti anu revelatu a prisenza di parechji elementi, cum'è l'idrogenu, l'heliu, l'azotu, l'ossigenu, u siliciu, u sulfuru, l'argon, è in particulare u nichel.

Una di e scuperte chjave di u studiu hè chì queste galassie adolescenti mostranu temperature incredibbilmente elevate, superendu i 13,350 gradi Celsius (24,062 gradi Fahrenheit). Queste temperature superanu assai ciò chì hè tipicamenti osservatu in e galaxie, sottumettendu e caratteristiche chimiche è fisiche uniche di e galaxie durante a so fase adulescente.

Supportatu da a NASA, a Fundazione di Pittsburgh, è a Cumpagnia di Ricerca per l'Avanzamentu Scientificu, i dati di u studiu sò provenienti da l'Archiviu Mikulski per i Telescopi Spaziali in l'Istitutu di Scienze di u Telescopiu Spaziale è l'Observatoriu WM Keck. Sta cullaburazione mette in risaltu u sforzu cullettivu in a ricerca astronomica è l'approcciu sinergicu per capiscenu l'universu.

Mentre l'analisi di dati da u JWST cuntinueghja, anticipemu più rivelazioni è una cunniscenza più intricata di l'evoluzione galattica è i prucessi fundamentali chì formanu u nostru universu. Stu studiu riafferma e capacità notevuli di i telescopi muderni è enfatiza a ricerca cuntinua di a cunniscenza è a ricerca scientifica in u campu di l'astrofisica. Sottulineeghja u significatu di e cullaburazioni in spinghje i limiti di a nostra cunniscenza di l'universu.

FAQ

Chì ghjè l'inchiesta CECILIA ?

L'Indagine CECILIA (Evoluzione Chimica Limitata Usando Linee Ionizzate in Interstellar Aurorae) hè un prughjettu di ricerca chjamatu dopu l'astronoma Cecilia Payne-Gaposchkin. Esamina a luce spettrale emessa da galassie distanti è aiuta à i scientisti à capisce a so cumpusizioni chimica, i stadi di sviluppu è l'evoluzione futura.

Chì hà revelatu u studiu nantu à e galassie "adulescenti"?

U studiu hà scupertu chì e galaxie in i so anni "adulescenti" mostranu temperature inesperu elevate è una presenza inusual di elementi pisanti, cumpresu u nichel. Questi scuperti furniscenu insights preziosi in u prucessu di l'evoluzione galattica durante questa fase cruciale.

Cumu hè statu fattu u studiu?

I circadori anu osservatu un totale di 33 galassie distanti per un periudu di 30 ore. Cumminendu dati da 23 di sti galassie, anu creatu una maghjina cumposta chì furnisce una cunniscenza più cumpleta di sti corpi celesti. L'analisi di i spettri cumposti palesanu a prisenza di diversi elementi, chì mette in luce a cumpusizioni chimica di e galassie "adulescenti".

Chì sò l'implicazioni di sta ricerca?

U studiu cuntribuisce à a nostra cunniscenza di l'evoluzione galattica è a cunniscenza di u sviluppu generale di l'universu. Scoprendu e caratteristiche uniche di e galaxie durante a so fase adulescente, i scientisti guadagnanu insights in i prucessi cumplessi chì formanu u nostru universu. A ricerca sottolinea ancu l'impurtanza di i sforzi di cullaburazione per avanzà a nostra cunniscenza di u cosmo.