U Canada entra in una nova fase eccitante di l'esplorazione spaziale cù l'annunziu di l'assignazioni di l'astronauti u marcuri 22 di nuvembre. L'Agenzia Spaziale Canadese (CSA) accoglie un avvenimentu in diretta in a so sede vicinu à Montreal, Quebec. Questu avvenimentu, chì serà simulcast in diverse piattaforme cumprese YouTube è Facebook, revelarà l'ultime missioni per l'astronauti canadiani.

In u passatu, l'identità di l'astronauti è e so assignazioni sò stati guardati sottu à u tempu di l'avvenimentu. Tuttavia, sta volta, ci hè un fattu core chì sapemu per certu: ci sò trè astronauti CSA attivi dispunibili per missioni. Questi include u duttore David-Saint Jacques, chì hà passatu 204 ghjorni nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale in 2018-19, a scientifica di u focu Jenni Sidey-Gibbons, eligibile per u so primu volu spaziale, è Joshua Kutryk, un pilotu militare chì hè ancu eligibile per u so primu volu spaziale. volu spaziale.

Una cosa chì sapemu hè chì un astronauta CSA, Jeremy Hansen, hè digià statu assignatu à a missione Artemis 2 di a NASA, prevista per vulà intornu à a luna à a fine di u 2024. L'assignazione di Hansen dimostra a cuntribuzione significativa di u Canada à i prugrammi spaziali internaziunali. Dapoi a fini di l'anni 1970, u Canada hè statu strumentale per furnisce a robotica per e missioni di a NASA, da u Canadarm nantu à a navetta spaziale à u Canadarm2 è Dextre in a Stazione Spaziale Internaziunale. In cambiu di u so travagliu di robotica, u Canada riceve una parte di a scienza è un postu di astronauta in l'ISS.

Ma l'implicazione di u Canada in l'esplorazione spaziale si estende oltre solu a robotica. A prumessa recente di Canadarm3 per u prughjettu Gateway di a NASA è un memorandum d'intesa cù Axiom Space aprenu a strada per l'astronauti canadiani per participà à futuri missioni lunari è missioni di cortu termine nantu à l'ISS cumandate da l'antichi astronauti di a NASA.

Mentre l'opportunità per l'astronauti canadiani sò stati limitati per via di a piccula basa fiscale di u paese per u finanziamentu spaziale, questu annunziu marca una rara occasione induve parechji astronauti CSA riceveranu assignazioni in u stessu tempu. Hè un tempu eccitante per u Canada chì abbraccia una nova era di l'esplorazione spaziale è rinforza a so pusizioni cum'è un attore chjave in i prugrammi spaziali internaziunali.

Spietenu FAQ (FAQ)

Quale sò l'astronauti CSA attivi? L'astronauti CSA attivi attualmente dispunibili per missioni sò David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons è Joshua Kutryk. Chì ghjè a missione Artemis 2? A missione Artemis 2 hè una missione guidata da a NASA chì volarà intornu à a luna. Jeremy Hansen, un astronauta CSA, hè digià statu assignatu à sta missione. Cosa hè Canadarm3? Canadarm3 hè un bracciu roboticu di a prossima generazione sviluppatu da u Canada per u prughjettu Gateway di a NASA, chì hà da scopu di stabilisce una stazione spaziale vicinu à a luna. Cosa hè Axiom Space? Axiom Space hè una cumpagnia di Houston chì gestisce missioni à cortu termine à l'ISS utilizendu a nave spaziale SpaceX Crew Dragon. U Canada hà un memorandum d'intesa cù Axiom Space per potenziali missioni à cortu termine.