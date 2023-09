U potenziale di l'oceani per almacenà diossidu di carbonu è mitigà u cambiamentu climaticu

L'oceani di a Terra coprenu una parte significativa di a so superficia, circa 70%, è anu a capacità di almacenà diossidu di carbonu, un gasu di serra chì cuntribuisce à u cambiamentu climaticu. Sta capacità di l'oceani per catturà è mantene u diossidu di carbonu hè assai studiata da i scientisti in un sforzu di capiscenu a dinamica è u putenziale di a sequestration di carbone.

U US Geological Survey (USGS) è i so cumpagni facenu ricerche per investigà diversi aspetti di u almacenamentu di carbone in l'oceani. Questi studii anu u scopu di determinà cumu u carbone entra in l'oceani, a quantità di carbone attualmente sequestrata, u potenziale per una cattura aumentata, è a durata di u cuntinimentu di carbone. Inoltre, i scientisti esploranu u rolu di certi minerali in rinfurzà u prucessu di almacenamentu è mitigà l'acidificazione di l'oceanu.

Una zona di focus per l'USGS hè u carbonu trasportatu da e maree di marea in l'oceani. I terreni umidi di marea servenu cum'è un ligame trà a terra è u mare, è e piante in queste zone assorbanu diossidu di carbonu da l'atmosfera. Qualchidunu di stu carbone hè almacenatu in e radiche di e piante è in a terra, mentre chì una parte hè trasferita à l'acqua di mare. U carbone restante hè liberatu in l'atmosfera cum'è diossidu di carbonu. Studià stu muvimentu di u carbonu furnisce insights preziosi per mitigà l'acidificazione di l'oceanu.

Un altru prughjettu guidatu da USGS esamina u putenziale di aghjunghje l'olivina minerale à e coste per aumentà u almacenamentu di carbone in l'oceani. L'olivina hè cunnisciuta per assorbe naturalmente u diossidu di carbonu è pò esse introduttu in e regioni costiere in forma di sabbia verde chjaru. I circadori anu investigatu cumu l'olivina altera a chimica di l'acqua di mare è s'ellu pò catturà è mantene in modu efficace u diossidu di carbonu liberatu da e zone umide.

Questi sforzi scientifichi ghjucanu un rolu cruciale in l'informazioni di a decisione per i guverni, l'urganisazioni è l'entità private implicate in a gestione di a terra è a risturazione costiera. Capisce e capacità di almacenamentu di carbone in l'oceani aiuta à pianificà l'infrastruttura, affruntendu l'aumentu di u livellu di u mari è l'erosione, è valutà strategie per riduce u carbonu atmosfericu.

L'USGS utilizza diversi metudi per misurà u scambiu di carbone, cumprese camere di cilindru trasparenti per monitorà u scambiu di gas trà l'ecosistema è l'atmosfera. A tecnulugia di sensori hè impiegata per misurà u flussu di l'acqua trà e zone umide è l'oceanu è per analizà a chimica di l'acqua. Cumminendu sti misurazioni cù l'imaghjini satellitari, i scientisti ponu stimà u muvimentu di carbone in i terreni umidi è u potenziale per un almacenamentu di carbone aumentatu in l'oceani.

I partenarii di cullaburazione sò essenziali per questi sforzi di ricerca. L'USGS travaglia à fiancu à l'agenzii federali, l'istituzioni accademiche è i partenarii di l'industria per allargà a basa di cunniscenza è guidà l'innuvazione in u sequestramentu di carbone. Partenarii cum'è l'Associazione Naziunale Oceanica è Atmosferica, u Serviziu di u Parcu Naziunale è l'Istituzione Oceanografica di Woods Hole cuntribuiscenu sapè fà è risorse per facilità studii cumpleti.

In generale, sfondendu in u putenziale di l'oceani per almacenà diossidu di carbonu, i scientisti aprenu e porte à strategie efficaci di mitigazione di u cambiamentu climaticu. Capisce u rolu di e zone umide è l'oceani in u ciculu di u carbonu cuntribuisce à un approcciu cumpletu per affruntà l'emissioni di carbonu causate da l'omu è u cambiamentu climaticu.

Definizione:

- Sequestrazione di carbonu: U prucessu di catturà è almacenà diossidu di carbonu per mitigà a so liberazione in l'atmosfera.

– Acidificazione di l'oceani : A diminuzione cuntinua di u pH di l'oceani di a Terra, principalmente causata da l'assorbimentu di diossidu di carbonu da l'atmosfera.

- Olivina: Un minerale chì assorbe naturalmente u diossidu di carbonu è pò esse utilizatu per rinfurzà u almacenamentu di carbone in l'oceani.

