A nave spaziale Aditya L1 di l'India equipata per trattà i flare solari è i CME

L'Amministrazione Naziunale di l'Aeronautica è u Spaziu (NASA) hà pocu spartutu filmati di a so nave spaziale, Parker Solar Probe, chì passa per una putente nuvola di eiezione di massa coronale (CME). Questu CME hè una forte espulsione da a corona di u Sun chì pò potenzialmente dannu satelliti è navi spaziali. Cù a nave spaziale indiana Aditya L1 prevista per ghjunghje à a so destinazione in quattru mesi, ci sò preoccupazioni per l'impattu potenziale di CME nantu à a missione.

Malgradu questi teme, a nave spaziale Aditya L1 hà dui vantaghji chì puderanu aiutà à sustene tali incidenti. Prima, hè situatu à una distanza considerableu da u Sun, à u cuntrariu di a sonda Parker Solar Probe di a NASA chì si avvicina à u Sun à una distanza di 6.9 milioni di chilometri. Aditya L1, invece, si trova à circa 1.5 milioni di chilometri da a Terra. Sta differenza spaziale puderia furnisce un livellu più grande di prutezzione.

Inoltre, a nave spaziale Aditya L1 hè dotata di leghe speciali è sustanziali pensati per salvaguardà da i periculi spaziali cum'è a radiazione estrema è i nuvuli CME. Questa funzione assicura chì a nave spaziale hè ben preparata per trattà qualsiasi risichi potenziali assuciati cù a so vicinanza à u Sole.

Aditya L-1 hè a missione solare inaugurale di l'India è hà recentemente compie a so quarta manuvra di a Terra u 15 di settembre. A cullaburazione trà l'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) è sei altri istituti naziunali hà per scopu di studià a fotosfera, a cromosfera è a corona di u Sole. utilizendu rilevatori avanzati di particelle elettromagnetiche è campi magnetici.

Cù u so disignu robustu è e misure protettive, a nave spaziale Aditya L1 hè ben posizionata per cuntribuisce significativamente à a nostra capiscitura di u Sun è u so cumpurtamentu. Questa missione rapprisenta un passu cruciale per u prugramma di esplorazione spaziale di l'India, chì mostra a prudenza tecnologica di u paese è a dedicazione à a ricerca scientifica.

