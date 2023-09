L'Irlanda puderia sperimentà una mostra stupenda di l'aurora boreale

Stargazers irlandesi pò avè l'uppurtunità di tistimunià una mostra notevoli di l'aurore di u Nordu u 23 di sittembri. L'equinox di settembre puderia purtà un spettaculu spettaculare di l'aurora borealis, particularmente longu i costi rurali in u nordu di l'Irlanda. Ci hè ancu una chance chì e luci puderanu esse visibili in altri spazii cumpresi Mayo, Ashbourne è Dublinu, secondu e cundizioni climatichi. L'aurore boreali mostranu sfumature abbaglianti di verde, rosa è rossu, risultatu da particelle chì interagiscenu cù l'atmosfera di a Terra.

David Moore, editore di a rivista Astronomy Ireland, spiegò chì l'equinossu aumenta a probabilità di vede l'aurora boreale per via di l'inclinazione di a Terra versu u sole. Mentre chì un sole tranquillu pò eliminà ogni chance di tistimunianza di u fenomenu, ancu una modesta splutazioni nantu à u sole durante l'equinozio pò attivà una mostra di l'aurora. Moore hà suggeritu chì quelli chì vivenu nantu à a costa nordu di l'Irlanda avarianu una vista megliu, postu chì ponu fighjà l'Oceanu Atlanticu senza alcuna interferenza da i luci di a cità in a distanza.

Tuttavia, Moore hà avvistatu di ùn avè troppu speranza per osservà tutta a visualizazione, postu chì dipende assai di e cundizioni climatichi. U clima imprevisible di l'Irlanda spessu si traduce in una nuvola, chì pò ostruisce a vista. In ogni casu, ci sò tempi di celi limpidi in u paese, è l'ultime previsioni meteorologiche per u 23 di settembre indicanu una pussibilità di celi limpidi dopu à un periodu di pioggia. Questu offre una certa speranza per i stargazers in Irlanda chì anticipanu ansiosi un spettaculu abbagliante in u so celu di notte.

Fonti: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann