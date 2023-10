I scientisti anu recentemente fattu una scuperta significativa di un corpu massivu d'acqua sottu u fondu di l'oceanu in a Zona di Subduzione Hikurangi, fora di a costa di Gisborne / Tairāwhiti. Questa regione hè cunnisciuta per u so altu risicu di un terremotu di mega 9 chì accade in i prossimi 50 anni. A nova scuperta, svelata in un studiu publicatu recentemente, face parte di un prughjettu di ricerca internaziunale destinatu à cullà più infurmazione nantu à a Trench Hikurangi.

A Zona di Subduzione di Hikurangi hè induve duie placche tettoniche scontranu, creendu una pressione immensa chì puderia riesce un grande terremotu è u tsunami sussegwenti. Sicondu u Dr Graham Leonard, un espertu di periculu naturali in GNS, sta zona particulare hè a causa di e so "notti senza sonnu". I scientisti stimanu chì ci hè una probabilità di 26% di un megaquake in questa zona in i prossimi 50 anni.

GNS hà realizatu un mudellu chì suggerisce chì un terremotu di magnitudine 8.9 in a Zona di Subduction Hikurangi puderia generà un tsunami cù onde sin'à 20 m di altezza longu parte di a costa di Nova Zelanda. Questu lascia appena 13 minuti per i residenti per evacuà in salvezza.

A scuperta di u corpu di l'acqua sottu u fondu di l'oceanu hè studiata per capisce cumu a so pressione puderia cuntribuisce à un fenomenu chjamatu terremoti di slip lentu. L'avvenimenti di slip lentu si sviluppanu annantu à settimane à mesi è ponu eventualmente guidà à un megaquake. L'autore principale Andrew Gase da l'Università di Western Washington enfatiza chì mentre i circadori ùn ponu micca capisce cumplettamente l'impattu nantu à a linea di difettu, anu osservatu una quantità d'acqua assai più alta di u normale. Gase chjama una perforazione più profonda per determinà se l'acqua affetta a pressione intornu à a falla, postu chì questa informazione puderia furnisce insights preziosi in predichendu i grandi terremoti cù più precisione.

A Zona di Subduzione Hikurangi si trova in una vasta pruvincia vulcanica chì hè stata creata milioni d'anni fà quandu una massiccia penna di lava hà sbulicatu a superficia di a terra in l'Oceanu Pacificu. Questa eruzione vulcanica, unu di i più grandi avvenimenti cunnisciuti in a Terra, hà lasciatu un legatu geologicu durable in a regione.

Mentre a scuperta di u reservoir d'acqua porta una nova cunniscenza à a dinamica cumplessa di a Zona di Subduction Hikurangi, mette in risaltu ancu l'impurtanza di a ricerca cuntinuata in a predizione è a preparazione di u terrimotu. Cù sta cunniscenza nova, i scientisti ponu sforzà di migliurà i sistemi d'alerta precoce è assicurà a sicurità di e cumunità costiere vulnerabili.

Definizione:

- Zona di subduzzione: Un cunfini tettonicu induve duie placche litosferiche cunvergenu, cù una placca chì scorri sottu à l'altru.

- Megaquake: Un terramotu cù una magnitudine di 9.0 o più altu.

- Tsunami: Una seria di onde di l'oceanu attivate da l'attività sismica sottu u fondu di l'oceanu.

- Slow Slip Earthquake: Un terrimotu chì si verifica per un periudu allargatu, tipicamente settimane à mesi, in uppusizione à i terremoti rapidi convenzionali.

