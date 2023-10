I Bumblebees anu sviluppatu un mecanismu di difesa intelligente contr'à i calzoni asiatichi aduprendu a tecnica "stop, drop, and roll" aduprata da i pompieri. I ricercatori anu realizatu un studiu mettendu colonie d'api in zoni cunnisciuti per avè pupulazioni di hornet è utilizendu càmera per osservà ogni attaccu. A squadra hà catturatu 120 imboscate nantu à a camera in 12 culunie diverse in Spagna è hà scupertu chì quandu un calabrone attaccò, i bumblebees smettenu istantaneamente di vola è si sò cascati in terra prima di rottà nantu à e so spalle è alzendu i so stingers in autodifesa.

L'impattu di a caduta generalmente facia chì u calabrone perde a so presa nantu à l'ape, chì permette à l'ape di scappà. Toutefois, si le frelon parvenait à maintenir sa prise, une lutte s'ensuivit alors que l'abeille roulait sur son dos et repoussa le frelon à l'aide de son dard. I ricercatori anu truvatu chì sta strategia era 100% efficace in repellendu l'attacchi di hornet.

Malgradu u successu di stu mekanismu di difesa, i bugni di bumblebee in i zoni cù hornets anu menu successu è crescenu à un ritmu più lento cumparatu cù i bugni in i lochi senza hornet. U mutivu esatta di questu resta scunnisciutu, ma i circadori sospettanu chì a prisenza di calzoni pò avè un impattu negativu nantu à e culoni di bumblebee.

I hornets asiatichi sò cunnisciuti per u so cumpurtamentu predatori, è usanu una tecnica chjamata "hawking" per attaccà è tumbà diverse spezie d'insetti, cumprese l'api di meli. Tuttavia, i bumblebees anu dimustratu chì sò più difficiuli di sottumette cù stu metudu. Ancu s'è i calzoni anu pruvatu à attaccà i bumblebees in u listessu modu, ùn anu micca successu in l'osservazioni fatte durante u studiu.

A difesa contr'à l'attacchi di hornet hè energèticamente costu per i bumblebees, soprattuttu quandu l'abbundanza di hornet hè alta. Hornets cumpetenu cù l'api per u nettaru da i fiori è l'assaggianu constantemente à i pezzi di fiori per attacchi frequenti. Questa cumpetizione per e risorse è u risicu di predazione pò avè un impattu significativu nantu à e pupulazioni di bumblebee.

I risultati di stu studiu furniscenu insights preziosi nantu à e strategie difensive di i bumblebees contru i hornets asiatichi. A ricerca hè stata publicata in a rivista Communications Biology.

Fonti:

– Studiu: Biologia di a cumunicazione