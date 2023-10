Una fuga di refrigerante nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale interrompe a camminata spaziale di i cosmonauti russi

A Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) hà scontru un scontru minore durante una caminata spaziale da i cosmonauti russi Oleg Kononenko è Nikolai Chub. Mentre ispezionavanu una fuga in un radiatore di salvezza in u modulu di laboratoriu Nauka di Russia, una bolla di refrigerante hè sbulicata inaspettatamente, suscitando preoccupazioni per a so sicurità. I cosmonauti sò stati urdinati per abbandunà immediatamente l'area, ancu s'ellu hè statu dopu determinatu chì u coolant ùn hè micca entratu in cuntattu cù i so vestiti.

Per assicurà a sicurità di i cosmonauti è impediscenu l'intruduzioni di contaminanti in l'ambienti ISS, u duo di marchi spaziali sguassate i so vestiti è l'arnesi prima di rientra in a stazione. Inoltre, l'agenza spaziale hà implementatu misure di filtrazione supplementari in l'ISS per eliminà ogni traccia restante di u refrigerante.

Questu incidente hà marcatu a terza volta chì una fuga di refrigerante hè accaduta da u hardware russu attaccatu à l'ISS. Fughe precedenti sò state osservate in una nave spaziale Soyuz in dicembre 2022 è in un cargueru Russian Progress 82 in ferraghju, chì sò stati inizialmente attribuiti à impatti esterni. In ogni casu, a recurrenza di tali incidenti suscite dumande nantu à l'integrità di u hardware stessu.

Malgradu a fuga di refrigerante, a NASA mantene chì l'operazioni à bordu di l'ISS cuntinueghjanu cum'è di solitu. A caminata spaziale ritardata serà riprogrammata, è l'astronauti di a NASA sò sempre previsti per avventurassi fora di a stazione in un futuru vicinu.

Q: Chì hà causatu a disrupzione durante a camminata spaziale di i cosmonauti russi ?

A: Una bolla di refrigerante s'hè filtrata da un radiatore di salvezza in u modulu di laboratoriu Nauka.

Q: U refrigerante hè ghjuntu in cuntattu cù i vestiti di i cosmonauti?

A: No, hè statu cunfirmatu chì u coolant ùn hà micca righjuntu i so vestiti.

Q: Cumu era assicurata a sicurità di i cosmonauti ?

A: I cosmonauti anu sguassatu i so vestiti è l'arnesi per eliminà ogni traccia di refrigerante prima di rientra in l'ISS.

Q: Ci hè statu precedente perdite di refrigerante nantu à l'ISS?

A: Iè, ci sò stati dui incidenti precedenti chì implicavanu hardware russu attaccatu à l'ISS.

Q: Ci hè una preoccupazione per l'integrità di u hardware dopu à questi incidenti?

A: A recurrenza di perdite di refrigerante suscite dumande nantu à l'integrità di u hardware.