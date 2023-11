Titulu novu: Spotting un saccu di attrezzi riflettente in l'orbita di a Terra: una rara opportunità di osservazione di stelle

Un avvenimentu peculiare s'hè sviluppatu in l'orbita di a Terra, captivando i stargazers è l'amatori di u spaziu. Una liberazione accidintali durante una caminata spaziale hà purtatu à a creazione di una nova entità celeste - un saccu d'arnesi chì fluttua liberamente in u spaziu. U kit di strumenti, liberatu da l'astronauti di a NASA Jasmin Moghbeli è Loral O'Hara mentre realizava riparazioni fora di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS), hà fattu a so strada intornu à u pianeta à una velocità stupenda di circa 17,000 XNUMX miglia per ora.

A superficia riflettente di u saccu l'hà fattu visibile in diverse regioni da a so liberazione involontaria. L'osservazioni attuali indicanu chì a borsa di l'uttellu hè stata trasfurmata in un oggettu orbitale distintu o detritu spaziale. A Forza Spaziale di i Stati Uniti monitoreghja attivamente a so trajectoria.

Per quelli chì anu interessatu à catturà un sguardu di stu fenomenu straordinariu, serà necessariu un binoculu o un telescopiu. Mentre a borsa di l'arnesi hè relativamente chjuca, a so alta riflettività permette a visibilità in e cundizioni ghjusti. Sta sera (21 di nuvembre), i residenti in certe parti di u Regnu Unitu, cumpresu u Galles di u Sud, i Cotswolds è l'Oxfordshire, puderanu avè l'uppurtunità di vedelu durante e prime ore di sera. Quandu a notte avanza, a borsa di l'arnesi hè prevista per passà sopra u Nordu di Londra è a costa est.

Per aumentà e vostre probabilità di avvistamentu, fate un ochju à e cundizioni climatichi. I residenti in u sudu di a Gran Bretagna ponu avè a megliu visibilità trà 6:24 PM è 6:34 PM. Tuttavia, ci sò rapporti chì suggerenu chì u tempu ottimale per osservà a borsa di l'arnesi serà u 24 di nuvembre, trà 5:30 PM è 5:41 PM.

L'astrofisicu Jonathan McDowell da u Harvard Center for Astrophysics spiega chì u saccu di l'uttellu ùn hè micca in una orbita stabile è ùn resta micca visibile indefinitu. Invece, hè previstu di rientra in l'atmosfera di a Terra è si disintegra completamente in pochi mesi.

Abbracciate sta rara opportunità per assistisce à a cunvergenza di l'uggetti fatti da l'omu cù a vastità di u spaziu. Mantene u vostru sguardu fissu nantu à u celu, è sperimentate a bellezza captivante di u nostru quartieru cosmicu.

FAQ

Q: Cumu possu vede u saccu di attrezzi riflettente in orbita?

A: Per vede a borsa di l'arnesi, avete bisognu di binoculi o di un telescopiu. Cercate in regioni specifiche durante i finestri di u tempu designatu, cum'è South Wales, Cotswolds è Oxfordshire in a prima sera. In seguitu, hè previstu di passà sopra u Nordu di Londra è a costa est.

Q: Quandu hè u megliu tempu per vede u saccu di l'arnesi?

A: U tempu cunsigliatu per osservà a borsa di l'arnesi hè u 24 di nuvembre, trà 5:30 PM è 5:41 PM. I residenti in u sudu di a Gran Bretagna, in particulare in regioni cum'è South Wales, Cotswolds è Oxfordshire, anu a più alta probabilità di visibilità trà 6:24 PM è 6:34 PM.

Q: A borsa di l'uttellu resterà visibile indefinitu?

A: No, u saccu di l'uttellu ùn hè micca in una orbita stabile è hè previstu di rientra in l'atmosfera di a Terra in pochi mesi. Una volta, si brusgiarà completamente.

Q: Quale hè u monitoraghju di a trajectoria di u saccu di l'arnesi?

A: A Forza Spaziale di i Stati Uniti monitoreghja attivamente a trajectoria di u saccu di l'uttellu turnatu ughjettu orbitale.