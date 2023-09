Capisce a via neurale di i disturbi di u sonnu indotti da u stress è u rolu di u trattamentu di luce luminosa

I ricercatori di l'Università di Jinan in Cina anu scupertu a via neurale chì unisce u stress crònicu cù i disturbi di u sonnu. U studiu, chì hà implicatu mudelli di mouse è hè statu publicatu in PLOS Biology, hà evidenziatu u rolu cruciale di l'habenula laterale, una regione cerebrale sensibile à i signali luminosi. L'attivazione di sta regione hà influenzatu i mudelli di sonnu non REM.

I circadori anu ancu truvatu chì u trattamentu di luce luminosa inibisce certi neuroni, riducendu l'anormalità di u sonnu causate da u stress. U trattamentu di luce luminosa hè cunnisciutu per migliurà u sonnu in quelli chì anu disordini di u sonnu, ma i so effetti nantu à i disturbi di u sonnu indotti da u stress eranu precedentemente scunnisciuti. Esaminendu a funzione di l'habenula laterale, i circadori anu sappiutu di determinà cumu u trattamentu di luce luminosa contru l'effetti di u stress in u sonnu.

Hè stata ipotisata chì l'habenula laterale, chì riceve signali luminosi da l'ochji è pò influenzà l'altri parti regulatori di u sonnu di u cervellu, hà ghjucatu un rolu significativu in stu fenominu. Per mezu di una seria di studii chemogenetici è optogenetici, a squadra hà cunfirmatu sta teoria è hà carattarizatu cumplettamente a via neurale. L'attivazione di l'habenula laterale hà risultatu in quantità più alte di u normale di sonnu non REM, mentre chì l'inibizione di sta regione impediscenu quantità inusualmente elevate di sonnu non REM in i topi stressati.

Inoltre, i circadori identificanu a cunnessione trà l'habenula laterale è u nucleu tegmental rostromedial (RMT) cum'è critica. L'attivazione di i neuroni chì mandanu segnali da l'habenula à l'RMT imitanu l'effetti di u stress in u sonnu, mentre chì l'inhibizione di sti neuroni in i topi stressati simulavanu l'effetti di u trattamentu luminoso. I neuroni sensibili à a luce in u nucleu geniculate laterale (LGN) sò stati trovati per inibisce naturalmente i neuroni habenula-RMT, chì spiega perchè u trattamentu di luce luminosa pò riduce l'anormalità indutte da stress in u sonnu non REM.

Capisce u percorsu neurale di i disturbi di u sonnu indotti da u stress è i meccanismi daretu à u trattamentu di luce luminosa pò aiutà à u sviluppu di trattamenti di luce efficaci è intervenzioni farmacologiche destinate à sta strada. U coautore Chaoran Ren hà dichjaratu chì "hè statu identificatu un mecanismu di circuitu chì spiega l'effetti di u trattamentu di luce luminosa nantu à i disturbi di u sonnu indotti da u stress crònicu in i topi".

