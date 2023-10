I scientisti scoprenu u muvimentu di l'atomi di ferru in u core internu solidu di a Terra

I scientisti anu recentemente fattu una scuperta rivoluzionaria in quantu à u muvimentu di l'atomi di ferru in u core internu solidu di a Terra. Questa nova scuperta mette in luce a dinamica intricata di u core di u nostru pianeta è furnisce una visione di u campu magneticu di a Terra.

U core di a Terra hè divisu in dui parti: u core esterno liquidu è u core internu solidu. U core internu solidu, malgradu u so nome, ùn hè micca completamente immobile. Hè cunnisciutu per qualchì tempu chì ci hè una attività sismica in u core internu, ma avà i scientisti anu scupertu chì l'atomi di ferru individuali anu ancu u muvimentu.

Stu muvimentu di l'atomi di ferru in u core solidu internu hà implicazioni impurtanti per a nostra cunniscenza di u campu magneticu di a Terra. U campu magneticu hè generatu da u muvimentu di ferru fusu in u core esterno, è u muvimentu di l'atomi di ferru in u core internu pò influenzà u cumpurtamentu magneticu generale di u pianeta.

Studiendu l'onda sismica chì viaghja per a Terra, i scientisti anu pussutu osservà cambiamenti sottili in e proprietà di u core internu. Questi cambiamenti indicanu u muvimentu di l'atomi di ferru, chì furnisce evidenza per l'esistenza di stu fenomenu scunnisciutu prima.

Capisce u muvimentu di l'atomi di ferru in u core solidu internu hè un passu significativu per capiscenu a dinamica cumplessa di u core di a Terra è u campu magneticu. Stu studiu aghjunghje à a nostra cunniscenza di u funziunamentu internu di u nostru pianeta è hà u putenziale di cuntribuisce à l'avanzamenti in campi cum'è a geofisica è u geomagnetismu.

Fonti:

