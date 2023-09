Soft Robot Naviga in Ambienti Cumplessi Utilizendu Intelligenza Fisica

Riassuntu: I ricercatori anu sviluppatu un robot morbidu "senza cervello" chì pò navigà in modu autonomu attraversu ambienti cumplessi utilizendu intelligenza fisica. A cuntrariu di i mudelli precedenti, chì puderianu turnà solu dopu à scuntrà ostaculi, stu robot pò turnà da ellu stessu per via di u so disignu asimmetricu. U robot hè fattu di elastomeri di cristalli liquidi simili à nastri è si mette in muvimentu quandu si mette nantu à una superficia più calda di l'aria ambientale. A più calda a superficia, u più veloce si rotula. Stu muvimentu unicu permette à u robot di muvimenti in archi, attraversà labirinti dinamichi, è evità di chjappà trà l'uggetti paralleli.

Un squadra di circadori di l'Università Statale di Carolina di u Nordu hà custruitu annantu à u so travagliu precedente nantu à a navigazione robotica dolce per creà un novu robot chì pò navigà in ambienti ancu più cumplessi è dinamichi. U robot molle precedente puderia navigà in labirinti simplici, ma puderia vultà solu quandu scontru un ostaculu, purtendu à a pussibilità di chjappà.

U novu robot "senza cervellu" ùn hà micca bisognu di alcuna guida di l'urdinatore o di l'omu cum'è opera per mezu di l'intelligenza fisica. Hè fattu di elastomeri di cristalli liquidi simili à nastri chì sò messi in muvimentu quandu sò posti nantu à una superficia più calda di l'aria ambiente. A parte di a cinta chì tocca a superficia cuntratta, inducendu un muvimentu di rolling. U disignu asimmetricu di u robot permette di fà turnà senza entra in cuntattu cù un ughjettu. Si muove in archi, chì li permette di navigà in labirinti senza esse impiccatu è si muove trà ostaculi paralleli.

I circadori anu dimustratu a capacità di u robot per navigà in labirinti cumplessi, cumpresi quelli cù pareti muvimenti, è si mette in spazii stretti. Pruvavanu u robot in una superficia metallica è in a sabbia. U sviluppu di stu robot hè un passu avanti in u disignu di robot soft, in particulare per l'applicazioni induve ponu coglie l'energia di u calore da u so ambiente.

U studiu, intitulatu "Fisically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper", serà publicatu in a rivista Science Advances. A ricerca hè stata sustinuta da cuncessioni da a National Science Foundation.

