Un novu studiu publicatu in a rivista "Current Biology" hà revelatu chì e meduse di scatula di i Caraibi anu una capacità notevule per l'apprendimentu rapidu è a retenzione di l'infurmazioni, malgradu a mancanza di un cervellu centralizatu. Queste meduse, cù solu mille cellule nervose, ponu navigà l'ostaculi attraversu l'apprendimentu assuciativu, simili à l'organisimi cù cervelli centralizzati cum'è l'omu è i roditori.

I risultati sfidanu a credenza precedente chì l'apprendimentu avanzatu richiede un cervellu centralizatu, chì furnisce una visione di l'urighjini evolutive di l'apprendimentu è a memoria. A medusa di scatula di i Caraibi hà un corpu in forma di campana è s'appoghjanu nantu à a so visione intricata, cumpresa di 24 ochji, per manuvra à traversu l'acqua torbida è evità e radiche di l'arburu sottu à l'acqua mentre caccia.

Per pruvà l'abilità di apprendimentu di a medusa, i scientisti anu creatu un tank circular cù strisce grise è bianche alternate per imite u so habitat naturale. E strisce grise s'assumigliavanu radiche di mangrove distanti. Duranti l'esperimentu, a medusa inizialmente hà natatu vicinu à e strisce distanti perceive, spessu collidendu cun elli. In ogni casu, cù u tempu, u so cumpurtamentu hà trasfurmatu significativamente.

Versu a fine di l'esperimentu, i circadori anu osservatu un cambiamentu notevuli in u cumpurtamentu. A medusa hà aumentatu a so distanza da u muru di u tank di circa 50%, quadruplicatu u numeru di pivots successi per evità scontri, è hà dimezzatu i so casi di cuntattu cù u muru. U primu autore di u studiu, Jan Bielecki, hà dichjaratu chì a medusa hà amparatu à associà i stimuli è evità ostaculi, migliurà a so prestazione in tutti i paràmetri misurati.

U successu di l'esperimentu pò esse attribuitu à a creazione di un ambiente chì s'assumiglia assai à l'habitat naturali di a medusa in natura. U duttore Anders Garm, un altru investigatore implicatu in u studiu, hà cummentatu chì, mentri stu studiu ùn trova micca una cura per a dimenzja, pone una fundazione per capisce megliu a malatia è potenzialmente sviluppà contramisuri.

In cunclusione, u studiu nantu à e meduse di scatula di i Caraibi mette in risaltu e so capacità d'apprendimentu maravigghiusu malgradu a mancanza di un cervellu centralizatu. I risultati anu implicazioni significativu per a nostra capiscitura di l'apprendimentu è a memoria è aprenu novi pussibulità per studià i disordini neurologichi in l'omu.

