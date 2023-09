I cumpunenti di e cellule di u cervellu tracciati à i mari antichi

Un studiu recente realizatu da l'esperti in u Centru per a Regulazione Genomica hà scupertu chì i cumpunenti di e cellule di u cervellu eranu prisenti in i mari bassi circa 800 milioni d'anni fà. Attraversu l'esame di placozoani, animali marini minusculi, i circadori anu acquistatu insights in u viaghju evolutivu di i neuroni.

Placozoani, chì sò apprussimatamente a grandezza di un granu granu di sabbia, abitanu in acque calde è pocu prufonde è sopravvive da l'alimentazione di l'alga è i microbi. Malgradu a mancanza di organi o parti di u corpu distinti, i placozoani sò cunsiderati unu di i cinque lignaggi animali primari, à fiancu di ctenophores, sponges, cnidarians è bilateriani.

Cintrali à l'esistenza di i placozoani sò e cellule peptidergiche, chì liberanu peptidi chì dirigenu a so alimentazione è i movimenti. U studiu hà utilizatu analisi moleculari è computazionali per creà "atlasi di cellula" per capiscenu l'evoluzione è a funzione di queste cellule. Hè statu trovu chì sti celluli peptidergii servutu cum'è precursori à i neuroni muderni.

I circadori anu scupertu una reta intricata di tippi di cellule "in-tra" chì cunnetta i novi tipi di cellule principali in placozoans. Inoltre, e cellule peptidergiche, distinte da altre cellule, mostravanu una similarità sorprendente cù i neuroni chì emergenu milioni d'anni dopu in l'organisimi più avanzati. Questa somiglianza unica cù i neuroni ùn hè micca osservata in spezie di prima ramificazione cum'è spugna o ctenophores.

U studiu hà revelatu trè paralleli notevuli trà e cellule peptidergiche è i neuroni. Prima, e cellule placozoiche si differenziano in maniera simile alla neurogenesi osservata nei cnidari e nei bilateriani. Siconda, queste cellule pussedenu assai cumpunenti di a fine di messageria di un neurone, ma mancanu l'attributi di una neurona vera, cum'è a conduzione di segnali elettrici. Infine, l'apprendimentu prufondu hà revelatu chì queste cellule cumunicanu per mezu di GPCR iniziati da neuropeptidi, riflettendu a cumunicazione neuronale.

Per mette in risaltu a cronologia evolutiva, a ricerca indica chì i cumpunenti fundamentali di i neuroni piglianu forma in i mari antichi 800 milioni d'anni fà. Circa un seculu dopu à l'apparizione di i so antenati, e cellule peptidergiche di i placozoi prubabilmente evolucionò per pussede caratteristiche critiche essenziali per i neuroni, cum'è i canali ionici è scaffolds post-sinaptici.

Mentre chì u primu neurone mudernu hè stimatu chì hè apparsu circa 650 milioni d'anni fà, ci sò cellule neuronali simili in ctenofori cù caratteristiche distinte, chì ponenu dumande nantu à a trajectoria evolutiva di i neuroni. L'autori di u studiu enfatizanu a necessità di più ricerche per affruntà queste dumande aperte è acquistà una cunniscenza più chjara di i percorsi evolutivi di i neuroni è altri tipi di cellule.

Siccomu a sequenza genomica cuntinueghja à avanzà, hè previstu chì i sicreti di l'animali mudeli micca tradiziunali, cum'è placozoi, ctenophores, è spugna seranu sbloccati gradualmente, sbulicà più luce nantu à a storia evolutiva di a vita.

Fonti:

- [Cell Journal] (https://www.cell.com/)

- [Centre per a Regulazione Genomica](https://www.crg.eu/)