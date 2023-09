U studiu DishBrain furnisce una forte evidenza per l'ipotesi critica di u cervellu

Un studiu recente realizatu da circadori in Cortical Labs è l'Università di Melbourne hà furnitu una forte evidenza in supportu di l'ipotesi critica di u cervellu. Questa ipotesi suggerisce chì i cumpurtamenti cumplessi in u cervellu umanu ponu accade solu quandu i neuroni sò in un statu finamente equilibratu cunnisciutu cum'è statu "neurale criticu". In questu statu, i picculi inputs ponu innescà "avalanches" di l'attività cerebrale.

I circadori anu utilizatu una cullizzioni di 800,000 XNUMX cellule neurali umane, chjamate DishBrain, per studià cumu i neuroni processanu l'infurmazioni. A rete neurale hè stata furmatu per ghjucà à u ghjocu di Pong. U studiu, publicatu in a rivista Nature Communications, hè l'evidenza più forte finu à a data in supportu di l'ipotesi critica di u cervellu.

I risultati di u studiu anu dimustratu chì quandu i neuroni sò datu input sensoriale in relazione à u compitu, u so cumpurtamentu cambia, mettenduli in un statu elevatu induve picculi inputs ponu attivà attività cerebrale à grande scala. Stu statu quasi criticu hè statu assuciatu cù un megliu rendimentu di u travagliu.

Tuttavia, i circadori anu ancu truvatu chì a criticità sola ùn hè micca abbastanza per l'apprendimentu per esse in una rete neurale. L'apprendimentu richiede un ciclu di feedback induve a rete hè datu infurmazioni supplementari nantu à e cunsequenze di e so azzioni.

I risultati di stu studiu anu implicazioni impurtanti per capiscenu cumu u cervellu umanu processa l'infurmazioni è puderia purtà à u sviluppu di novi trattamenti per e malatie neurologiche. U mudellu DishBrain furnisce una opportunità unica per studià u cervellu umanu senza e limitazioni di mudelli animali.

A ricerca hà ancu putenziali applicazioni in u campu di l'interfacce cervellu-computer, chì puderanu restaurà e funzioni perse per via di danni neurali. Capisce cumu e strategie di cuntrollu è di stimulazione interagiscenu cù i circuiti neurali in u cervellu hè cruciale per u sviluppu di protesi neurali efficaci è interfacce cervellu-computer.

In cunclusioni, u studiu DishBrain aghjusta un pezzu vitale à u puzzle di l'ipotesi critica di u cervellu è apre novi pussibulità per capiscenu a funzione cerebrale è sviluppà trattamenti per i disordini neurologichi.

