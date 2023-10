U chirurgu urge à i genitori di ùn cumprà micca penne laser cum'è ghjoculi dopu chì u zitellu hà patitu danni permanenti à l'ochji

Un oculista pediatricu cunsultante dumanda à i genitori di ùn lascià i so figlioli ghjucà cù penne laser cum'è ghjoculi, dopu à un casu induve un zitellu di 11 anni hà patitu danni permanente à l'ochji. U zitellu, cunnisciutu com'è Harry, hà persu a so visione cintrali prima di questu annu è i testi anu dimustratu danni estensivi à a retina. Avà riceve iniezioni mensili, ma a so visione ùn pò mai torna cumplettamente.

Aabgina Shafi, u chirurgu chì tratta Harry, hà revelatu chì quattru altri zitelli in Yorkshire sò attualmente sottumessi à trattamentu per danni simili causati da penne laser. Miss Shafi hà enfatizatu chì i danni inflitti da sti dispusitivi puderanu risultatu in cecità o altre ferite irreversibili, chì necessitanu un monitoraghju per tutta a vita. Ancu s'ellu hè illegale di brillà un laser à un veiculu in muvimentu, hè legale per vende è pussede penne laser in u Regnu Unitu.

Miss Shafi spiegò chì assai penne laser dispunibuli nantu à u mercatu ùn sò micca conformi à i normi di sicurità di l'UE, cù alcuni chì superanu a putenza etichettata. Ella hà avvistatu chì mentre i zitelli puderanu piacè aduprà sti penne per spuntà i palloncini, puntenduli à l'ochji pò purtà à dannu seriu.

I genitori di Harry anu scupertu a causa di u dannu dopu avè purtatu à un otticu. I testi anu revelatu danni UV, è era tandu chì a so mamma hà ricurdatu ch'ellu era in pussessu di una penna laser. In più di a ferita à l'ochju drittu, i testi anu dimustratu danni à u so ochju manca, ancu s'è a so visione ùn hè micca affettata.

A mamma di Harry, chì avia compru a penna laser in linea, hà spressu dispiace è hà incuraghjitu à l'altri genitori per ùn fà u listessu sbagliu. Ella hà evidenziatu l'impattu potenziale à longu andà in a vita di u so figliolu, cumprese e so prospettive di carriera è a capacità di guidà.

U casu serve cum'è un ricordu à i genitori per esse vigilanti quandu cumprà ghjoculi per i so figlioli. I penne laser ponu parè innocu, ma ponu avè cunsiquenzi severi quandu sò malati. Hè cruciale per i pruduttori è i cunsumatori di priorità a sicurità è assicurà chì i prudutti rispondenu à i normi necessarii.

