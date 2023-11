I scientisti di Weill Cornell Medicine anu fattu una scuperta rivoluzionaria chì mette in luce e cause di craniosinostosi, una cundizione carattarizata da a fusione prematura di u craniu di u zitellu. Per mezu di a so ricerca, anu identificatu un tipu di cellula staminali precedentemente scunnisciutu, chjamatu cellula staminale DDR2+, chì hè rispunsevule per guidà a fusione anormale di u cranu.

A craniosinostosi afecta à circa unu in 2,500 2 zitelli è pò purtà à un sviluppu anormali di u cervellu si ùn hè micca trattatu. I trattamenti attuali implicanu principarmenti a cirurgia, ma sta nova scuperta offre alternative potenziali. Studiendu i topi cù una mutazione genetica cumuna assuciata à craniosinostosi, i circadori anu truvatu chì a cellula staminale DDRXNUMX+, rispunsevuli di a furmazione di l'osse, hà sperimentatu una proliferazione anormale, chì porta à a fusione prematura di craniu.

"I nostri scuperti furniscenu una nova via per trattà a craniosinostosi, micca solu per l'intervenzione chirurgica, ma ancu per mira à l'attività anormale di sta cellula staminale DDR2 +", hà dettu u duttore Matt Greenblatt, co-autore senior di u studiu.

I risultati inespettati di u studiu anu revelatu chì e cellule staminali chì formanu l'osse previamente identificate, cunnisciute cum'è cellule staminali CTSK+, supprimenu a produzzione di cellule staminali DDR2+. In ogni casu, in i casi di craniosynostosis, a mutazione di u genu face chì e cellule staminali CTSK + mori, chì permettenu e cellule DDR2 + di proliferate anormalmente. Per investigà ulteriormente e so scuperte, i circadori anu analizatu ancu campioni di tissuti umani da chirurgie di craniosinostosi è truvaru evidenza di cellule staminali DDR2+, rinforzendu a rilevanza clinica di e so scuperte in i topi.

Questa avanzata apre a strada per i trattamenti potenziali chì miranu à a proliferazione di cellule staminali DDR2+. I circadori suggerenu chì a suppressione di sta populazione di cellule staminali anormali, imitando i metudi impiegati da e cellule staminali CTSK +, puderia prevene o alleviate a fusione prematura di u cranu. Anu scupertu chì e cellule staminali CTSK+ secretanu una proteina di fattore di crescita, IGF-1, chì ghjoca un rolu in a suppressione di e cellule staminali DDR2+.

In più di sviluppà novi strategie di trattamentu, i scientisti sò avà sfondate in a cumplessità di e cellule staminali chì formanu l'osse in u cranu. Sospettanu chì ci ponu esse altri tipi di cellule staminali implicati in u prucessu è sò ansiosi di scopra sta pussibilità più.

Questa ricerca rivoluzionaria apre novi strade per trattà a craniosinostosi è offre speranza per i futuri avanzamenti in u campu di a medicina regenerativa. Destinendu è cuntrullendu a proliferazione di e cellule staminali DDR2+, i circadori puderanu prestu prestu in gradu di furnisce trattamenti menu invasivi è più efficaci per i zitelli cun questa cundizione.

S & P

Cosa hè a craniosinostosi?

Craniosynostosis hè una cundizione carattarizata da a fusione prematura di u craniu di u zitellu. Si pò purtà à u sviluppu anormali di u cervellu s'ellu ùn hè micca currettu chirurgicamente.

Cos'è una cellula staminale?

E cellule staminali sò cellule indifferenziate chì anu a capacità di sviluppà in diversi tipi di cellule specializate in u corpu.

Quantu cumuni hè a craniosinostosi?

A craniosinostosi afecta à circa unu in 2,500 XNUMX zitelli.

Chì sò i trattamenti attuali per a craniosinostosi?

Attualmente, a craniosinostosi hè trattata principalmente per intervenzioni chirurgiche. Tuttavia, sta nova ricerca offre trattamenti alternattivi potenziali.