Un squadra internaziunale di scientisti hà fattu una scuperta maravigghiusa in u studiu di i raffiche di radio veloci (FRB). Anu rilevatu un FRB, chjamatu FRB 20220610A, chì ùn hè micca solu a distanza più luntanu mai registrata, ma ancu una di e più brillanti mai osservate. Ci hà pigliatu circa ottu miliardi d'anni per u signale FRB da FRB 20220610A per ghjunghje à a Terra in u ghjugnu di l'annu passatu, facendu circa 50 per centu più vechju di u precedente detentore di record di distanza.

L'energia liberata da FRB 20220610A in pocu millisecondi hè stimata à esse equivalente à ciò chì u nostru Sun pruduce in 30 anni. Questa luminosità incredibile distingue FRB 20220610A da a maiò parte di FRB trovati prima. In fattu, hè più luminoso di tutti, tranne unu di i 55 FRB rilevati prima da l'Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Attraversu l'osservazioni di seguitu realizate utilizendu u Very Large Telescope di l'Osservatoriu Europeu Meridionale, a squadra guidata da l'Australia hà cunclusu chì FRB 20220610A prubabilmente hè urigginatu da una coppia o trio di galassie fusione. Questa scuperta si allinea cù alcune teorie chì circundanu a causa di FRB, ancu se sò state pruposte ancu altre spiegazioni pussibuli cum'è supernovae è stelle di neutroni magnetari.

Malgradu l'urighjini scunnisciuti di FRB, sti fenomeni fascinanti furnisce i circadori l'uppurtunità di stimà a massa di l'universu. U prufessore Ryan Shannon, co-capu di u prugettu, spiega chì a materia mancante in l'universu pò esse potenzialmente detectata usendu raffiche di radiu veloci: "E splutazioni di radiu veloci sentenu stu materiale ionizatu. Ancu in u spaziu chì hè quasi perfettamente viotu, ponu "vede" tutti l'elettroni, è chì ci permette di misurà quantu cose ci hè trà e galassie ".

A scuperta di FRB 20220610A sustene ancu a tiuria pruposta da u tardu astronomu australianu Jean-Pierre Macquart in 2020. Macquart hà suggeritu chì a massa di l'universu pò esse stimata da studià sfondate radio veloci. I risultati di a squadra s'alignanu cù ciò chì hè cunnisciutu cum'è "a relazione di Macquart", chì dice chì più luntanu hè un burst di radio veloce, più u gasu diffuso revela trà galassie. Tuttavia, micca tutti i FRB seguenu stu mudellu, sottumettendu a cumplessità di sti fenomeni.

Mentre chì sta svolta in a cunniscenza di i FRB spinge i limiti di a nostra cunniscenza, a rilevazione di segnali ancu più luntanu necessitarà un equipamentu migliuratu. I scientisti anticipanu ansiosamente u cumpletu di l'Osservatoriu Square Kilometer Array, previstu per esse operativu in u 2028, chì permetterà più esplorazione è a scuperta di novi record FRB.

