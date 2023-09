Un OLED chì emette luce blu à una tensione record-bassa: Avanzamenti potenziali in Smartphone è Tecnologie di Display

I circadori di Tokyo Tech anu fattu una innovazione rivoluzionaria in a tecnulugia di diodi emettitori di luce organica (OLED) sviluppendu un OLED chì emette luce blu à una tensione record-bassa di 1.47 V. Questa scuperta hà u putenziale di rivoluzione di i tecnulugii di smartphone è di visualizazione cummerciale.

A luce blu hè essenziale per i dispositi chì emettenu luce, i schermi di smartphones è i display di grande schermu. Tuttavia, u sviluppu di OLED blu efficaci hè statu sfida per via di l'alta tensione necessaria per u so funziunamentu. L'OLED blu tradiziunali necessitanu tipicamenti circa 4 V per una luminanza di 100 cd/m2, chì hè più altu ch'è a tensione di e batterie di lithium-ion cumunimenti utilizati in i telefoni smartphones. Dunque, ci hè un bisognu urgente di sviluppà OLED blu chì ponu operare à tensioni più bassi.

I circadori da Tokyo Tech, in cullaburazione cù altre istituzioni, anu sviluppatu un upconversion OLED chì ottene l'emissione blu à una volta ultralow turn-on di 1.47 V. U dispusitivu utilizeghja materiali specifichi, cumpresu NDI-HF cum'è accettore, 1,2- ADN cum'è u donatore, è TbPe cum'è u dopante fluorescente. L'OLED opera aduprendu un mecanismu di upconversion, induve i buchi è l'elettroni sò injectati in i strati di donatore è accettatore, rispettivamente, è ricombinanu à l'interfaccia di donatore / accettatore per furmà un statu di trasferimentu di carica. Stu statu trasferisce selettivamente energia à l'emettitore, risultatu in emissione di luce blu.

U rumanzu OLED hà dimustratu una luminanza di 100 cd / m2, equivalenti à quella di una visualizazione cummerciale, à solu 1.97 V. Questa realizazione reduce significativamente u requisitu di tensione per l'OLED blu, facendu pussibule di scuntrà i bisogni cummerciale per questi dispositi. U studiu mette in risaltu l'impurtanza di ottimisà u disignu di l'interfaccia di donatore / accettatore per cuntrullà i prucessi excitonici.

In cunclusioni, u sviluppu di un OLED chì emette luce blu à una tensione record-bassa hè un passu notevuli in a tecnulugia OLED. Questa avanzata hà u putenziale di guidà l'avanzamenti in i tecnulugii di smartphone è di visualizazione, rendenduli più efficienti in energia è accessibili.

didáctica:

"Diode emettitore di luce organico blu con una tensione di accensione di 1.47 V". Comunicazioni Natura.