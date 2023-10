Paving the Way: Strade Lunar Puderanu Salvaguardà a Tecnulugia Lunare

I scientisti crèdenu chì a pavimentazione di a superficia di a luna puderia furnisce un trasportu più fluidu per i rovers lunari è ancu salvaguardà i landers è altre tecnulugia mandate per esplurà a superficia lunare. U mutivu primariu di questu hè a prisenza di polvera lunare, chì pone sfide per via di a so carica elettrica è di i bordi sharp.

L'absenza di u ventu è di l'acqua nantu à a luna impedisce à e rocce di inveci in a sabbia cum'è in a Terra. In u risultatu, a superficia di a luna hè continuamente bombardata da a radiazione còsmica è l'impatti extraterrestri, facendu chì e rocce si macinanu in regolite pulverulente. Questa polvara lunare hè assai adesiva è abrasiva, chì pone un risicu per a tecnulugia lunare è a salute umana se inalata.

In un sforzu per affruntà queste sfide, i scientisti anu esploratu l'idea di custruisce strade nantu à a luna. Tuttavia, u costu è a difficultà di trasportu materiali da a Terra à a luna sò stati ostaculi maiò.

Per truvà suluzioni in situ, i circadori anu realizatu esperimenti per repurpose a polvara lunare in materiali adattati per e strade lunari. Fighjenu a luce di u sole nantu à regolite lunare, utilizendu laser per simulà a radiazione di u sole. Stu prucessu hà risultatu in a creazione di tile triangulari chì puderanu interlock per furmà superfici solidi è livellu per e strade lunari è i siti di sbarcu potenziale.

In ogni casu, generà abbastanza luce di u sole per scioglie a polvera lunare hà bisognu di l'usu di lenti grandi, alti cum'è una persona, per fucalizza a luce di u sole. Ulteriori ricerche seranu necessarie per valutà a durabilità di sti tile in l'ambiente lunare duru è a so adattabilità cum'è piattaforme di sbarcu.

I risultati di sta ricerca sò stati publicati in Scientific Reports.

Fonti:

- Rapporti scientifichi