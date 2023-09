Alimentazione Violenta: Cumu i Buchi Neri Supermassivi Twist è Rip Space-Time

By

Un studiu recente realizatu da circadori di l'Università Northwestern hà sfidatu a cunniscenza convenzionale di cumu si alimentanu i buchi neri supermassivi. Prima era cridutu chì i buchi neri cunsumanu gradualmente a materia per longu periodi di tempu. Tuttavia, utilizendu simulazioni 3D d'alta risoluzione, i circadori anu scupertu chì questi giganti cosmici si torcenu violentemente è strappanu u spaziu-tempu per cunsumà a materia à ritmi sorprendentemente veloci, cumpiendu un ciclu di manghjà in pochi mesi.

A squadra hà utilizatu Summit, unu di i più grandi supercomputer di u mondu, per fà una simulazione 3D chì integrava a dinamica di gas, i campi magnetichi è a relatività generale. Questa simulazione hà furnitu una vista cumpleta di u cumpurtamentu di i buchi neri è hà revelatu chì i buchi neri torcianu u spaziu-tempu circundante, strappandu u discu di accrezione in i subdischi interni è esterni. U pirtusu nìvuru poi devore u discu internu, chì permette à i detriti da u subdiscu esterno per riempie u vacu.

Stu prucessu, cunnisciutu cum'è "eat-refill-eat", spiegà potenzalmentu u cumpurtamentu misteriosu di i quasars "cambianti". Quasars sò nuclei galattici altamente luminosi alimentati da buchi neri supermassivi. I quasars d'aspettu cambiante mostranu variazioni rapide è drastiche in a so luminosità, spessu accendendu è spegnendu in pochi mesi à pochi anni.

I teorii precedenti anu luttatu per spiegà perchè a regione interna di un discu di accrezione sparì è si rimpianu rapidamente. Tuttavia, e simulazioni anu dimustratu chì quandu i subdischi interni è esterni si disconnettenu, a "frenesia di l'alimentazione" di u pirtusu neru principia. A cumpetizione trà a rotazione di u pirtusu neru è a friczione è a prissioni in u discu porta à a lacerazione di i dischi è a spinta di u discu internu in l'internu.

A cuntrariu di l'ipotesi precedenti, e simulazioni anu ancu revelatu chì i dischi di accrezione ùn sò micca necessariamente allinati cù a rotazione di u pirtusu neru. Invece, i sottodischi interni è esterni oscillanu indipindentamente à diverse velocità è anguli. Sta deformazione di u discu di accrezione tutale provoca particelle di gas à scontru, risultatu in scoppi di luce è energia.

A nova comprensione di cumu si alimentanu i buchi neri supermassivi apre strade eccitanti per più investigazioni in queste enigmatici entità cosmiche. Sfida e teorie di longa data è furnisce una rappresentazione più precisa di i so abitudini alimentarii, offrendu una megliu comprensione di i miccanismi chì guidanu u so cumpurtamentu.

Fonte: circadori di l'Università Northwestern