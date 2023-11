U Spin Elusive di u Supermassive Black Hole di M87

In un successu rivoluzionariu, una squadra internaziunale di astronomi guidata da Yuzhu Cui hà furnitu evidenza definitiva di u buccu neru supermassivu rotante in u centru di a galassia ellittica gigante M87. Sta scuperta aghjusta un'altra tappa à l'eredità di M87, chì principia in u 1918 quandu hè diventata a prima galassia à revelà u so jet luminoso. Inoltre, M87 hà fattu a storia in u 2019 quandu u Telescopiu Event Horizon hà catturatu a prima maghjina di l'ombra di un buccu neru.

U pirtusu neru supermassivu in M87 pesa 6.5 ​​miliardi di massi sulari, facendu più di mille volte più massiccia di u burato neru in u centru di a nostra galassia Via Lattea. A ricuperazione di dati da questi ogetti enigmatici ùn hè micca una impresa faciule, ma i circadori anu sfruttatu i ghjetti è i dischi di accrezione precedente, inseme cù a Teoria Generale di Relatività di Einstein, per sfondà in i misteri di M87.

Analizendu 17 anni di dati da una reta glubale di telescopi radio, a squadra di Cui hà scupertu un rimarchevule ciculu di 11 anni di jet di precessione è hà revelatu chì l'assi di rotazione di u pirtusu neru è u so discu di accrezione sò misalignati. Stu misalignment face chì u jet si move o vacilla, risultatu in precessione. I mudelli sviluppati da a squadra allineanu precisamente cù e dati d'osservazione, cunfirmendu chì u pirtusu neru supermassivu in u core di M87 hè veramente spinning è ghjoca un rolu cruciale in i miccanismi di trasferimentu di energia.

Questa avanzata ùn hè micca solu un passu significativu in avanti in a capiscitura di i buchi neri, ma ancu pone novi dumande è sfide per i scientisti. I ricercatori sò avà ansiosi di investigà a struttura di u discu di accrezione assuciatu è di determinà e velocità di rotazione di u pirtusu neru è di u discu. Svelendu questi misteri, l'astrònomu speranu di ottene una visione più profonda di i meccanismi di pruduzzione energetica notevuli di i nuclei galattici attivi cum'è M87.

Dumande frequenti (FAQ):

Q: Quantu luntanu hè M87?

A: M87 hè situatu à circa 55 milioni di anni luce da a Terra.

Q: Quantu massivu hè u pirtusu neru supermassivu in M87 paragunatu à quellu in a Via Lattea?

A: U pirtusu neru in M87 hè più di mille volte più massiccia di quellu in a Via Lattea.

Q: Chì hè a precessione?

A: A precessione si riferisce à u cambiamentu graduali in l'orientazione di l'assi di rotazione di l'ughjettu. In u casu di u pirtusu neru di M87, u so assi misaligned face chì u jet si move o vacilla, risultatu in precessione.

Q: Chì sò i dischi di accrezione?

A: I dischi d'accrezione sò dischi rotanti di gasu è polvera chì circundanu l'uggetti cum'è i buchi neri. Sò furmati quandu u gasu da u spaziu circundante hè tiratu versu a forza gravitazionale di u pirtusu neru.

Q: Chì ghjè u significatu di cunfirmà u spinu di u pirtusu neru di M87?

A: Cunfirmà u spinu di u pirtusu neru di M87 furnisce insights preziosi nantu à i meccanismi di trasferimentu di energia è i prucessi chì si verificanu in i nuclei galattici attivi. Sta scuperta aiuta l'astrònomu à capisce megliu a furmazione è u cumpurtamentu di i buchi neri.

Fonti:

- Comunicatu di stampa di fondu 1: [Ligame à u comunicatu di stampa]

- Comunicatu di stampa di fondu 2: [Ligame à u comunicatu di stampa]