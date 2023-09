Un novu studiu suggerisce chì u bucu neru più vicinu à a Terra puderia esse à 150 anni luce di distanza

Un studiu recente hà sfidatu a nostra cunniscenza di u pirtusu neru più vicinu à a Terra. Ricerche precedenti indicavanu chì u pirtusu neru più vicinu cunnisciutu era situatu à 1,560 anni luce di distanza. In ogni casu, un novu studiu publicatu in l'Avvisi Mensili di a Royal Astronomical Society suggerisce chì puderia esse un bucu neru vicinu à 150 anni luce da a Terra.

U studiu cuncintrau nantu à u cluster Hyades, chì hè u cluster apertu più vicinu à u nostru pianeta. Utilizendu e dati di a missione Gaia di l'Agenzia Spaziale Europea, i scientisti di l'Università di Padova è di l'Università di Barcellona anu analizatu u muvimentu è l'evoluzione di e stelle in u cluster Hyades. Per mezu di simulazioni, anu truvatu evidenza chì suggerenu a prisenza di buchi neri in o vicinu à u cluster.

Un cluster apertu hè una cullizzioni di stelle chì sò liberamente tenute inseme da a so attrazione gravitazionale è chì anu caratteristiche cumune, cum'è l'età è u maquillaje chimicu. I circadori anu paragunatu i risultati di a simulazione cù e pusizioni reali è a velocità di e stelle in Hyades, chì sò stati osservati precisamente da u satellitu Gaia. I simulazioni indicanu chì ci sò dui o trè buchi neri à u centru di u cluster o vicinu.

Se cunfirmatu, sti buchi neri seranu i candidati più vicinu à u nostru sistema sulari. Sta scuperta ùn solu mette in luce nantu à a distribuzione di i buchi neri in a galaxia, ma ancu furnisce insights in quantu influenzanu l'evoluzione di i gruppi stellari è cuntribuiscenu à e fonti d'onda gravitazionale.

I buchi neri sò oggetti estremamente densi formati da u colapsu di stelle massive. A so forza gravitazionale hè cusì forte chì mancu a luce pò scappà. Mentre ùn ponu esse osservati direttamente, a so prisenza hè tipicamente inferita studiendu u so impattu nantu à a materia circundante. Per esempiu, a distruzzione di una stella chì passa da un pirtusu nìuru risulta in raghji X detectable.

A rilevazione di l'onda gravitazionale in 2015 hà avanzatu significativamente a ricerca nantu à i buchi neri. L'onda gravitazionale sò stati osservati per a prima volta da a scontru di dui buchi neri situati à 1.3 miliardi di anni luce di distanza, suscitando più investigazioni in questi enigmatici corpi celesti.

