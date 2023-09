L'abitudini alimentari di i buchi neri supermassivi: un novu studiu revela risultati sorprendenti

Un novu studiu guidatu da l'Università Northwestern sfida l'ipotesi precedenti nantu à l'abitudini alimentari di i buchi neri supermassivi. Mentri prima era cridutu chì i buchi neri cunsumanu u so alimentu lentamente, novi simulazioni mostranu chì in realtà i devoranu assai più veloce. I risultati di stu studiu rivoluzionariu seranu publicati in The Astrophysical Journal u 20 di settembre.

Sicondu simulazioni 3D d'alta risoluzione, i buchi neri spinning torcenu u spaziu-tempu circundante, facendu chì u discu di accrezione di gas si strappa in i subdischi interni è esterni. I buchi neri consumanu prima l'anellu internu è dopu i detriti da u sottudiscu esterno riempie u spaziu. Stu prucessu di eat-refill-eat si trova in una materia di mesi, assai più veloce di ciò chì si pensava prima.

Questa nova comprensione puderia aiutà à spiegà u cumpurtamentu di i quasars, chì sò alcuni di l'uggetti più brillanti in u celu di notte. Quasars spessu s'inflama è dopu sparisce senza spiegazione. I cambiamenti rapidi osservati in quasars sò cunsistenti cù a distruzzione è a ricuperazione di e regioni internu di u discu di accretion.

L'assunzione precedente chì i dischi di accrezione sò stati allinati cù a rotazione di u pirtusu neru hè statu pruvata falsa. A simulazione realizata da i circadori indica chì e regioni chì circundanu i buchi neri sò più turbulenti di ciò chì si pensava prima. Aduprendu unu di i più grandi supercomputer di u mondu, i circadori anu creatu una simulazione 3D di un discu di accrezione sottile è inclinatu chì hà pigliatu in contu a dinamica di gas, i campi magnetichi è a relatività generale.

A deformazione causata da u frame-dragging, un fenomenu induve u pirtusu neru spinning trascina u spaziu-tempu intornu à ellu, face chì tuttu u discu vacilla. U discu internu vacilla più rapidamente chì e parti esterne, risultatu in colissioni chì guidanu u materiale più vicinu à u pirtusu neru. Eventualmente, u discu internu si rompe da u restu di u discu è i subdischi cumincianu à evoluzione indipindente.

A regione di lacrime, induve i subdischi interni è esterni si disconnettenu, hè induve a frenesia di l'alimentazione principia. A rotazione di u pirtusu neru cumpete cù l'attrito è a pressione in u discu, facendu chì i dischi interni è esterni si scontranu è spinghjenu u discu internu versu u pirtusu neru. Stu prucessu crea un ciculu di eat-refill-eat.

Stu studiu puderia spiegà u fenomenu di i quasars di "sguardu cambiante", induve i quasars cambianu drasticamente in scale di tempu da mesi à anni. I simulazioni realizati da i circadori furniscenu una spiegazione pussibule per l'illuminazione rapida è l'oscuramentu osservatu in questi ogetti.

In generale, stu studiu mette una nova luce nantu à l'abitudini alimentari cumplessi di i buchi neri supermassivi è apre a strada per più ricerche per capiscenu u so cumpurtamentu.

Definizione:

- Discu d'accrezione: Un discu di gasu, polvera è altra materia chì orbita attornu à un ughjettu celeste, cum'è un pirtusu neru o una stella ghjovana, prima di eventualmente cascà nantu à l'ughjettu.

- Quasar: Un nucleu galatticu attivu estremamente luminoso è distante chì emette enormi quantità di energia, soprattuttu in forma di luci è onde radio.

