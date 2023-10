I buchi neri ponu esiste in coppie perfettamente equilibrate, studia mostra

I ricercatori di l'Università di Southampton, inseme cù i culleghi di l'università di Cambridge è Barcellona, ​​anu scupertu chì i buchi neri ponu esistenu potenzialmente in coppie chì sò perfettamente equilibrati è manteni in equilibriu da una forza cosmologica, mimeting un unicu pirtusu neru gigante. Questa scuperta sfida e teori cunvinziunali nantu à i buchi neri, chì suggerenu chì ponu esiste solu cum'è oggetti isolati in u spaziu.

I buchi neri sò oggetti astronomichi cù una forza gravitazionale incredibbilmente forte, cusì intensa chì nunda, mancu a luce, pò scappà da elli. Sò estremamente densi, cù una massa chì pò mette a Terra sana in un spaziu chjucu.

Sicondu e teori cunvinziunali basati nantu à a teoria di a Relatività Generale di Einstein, i buchi neri ponu esse cum'è oggetti statichi o spinning per sè stessu. Tuttavia, a forza gravitazionale eventualmente attrae è collides inseme. Questa supposizione hè vera quandu si cunsiderà un Universu staticu, ma chì si l'Universu hè in espansione constantemente?

I circadori suggerenu chì in un Universu sempre in espansione, coppie di buchi neri ponu esiste in armunia, creendu l'illusione di un unicu pirtusu neru. Questu hè pussibule per via di una constante cosmologica, cunnisciuta ancu com'è energia scura, chì hè statu introduttu in a teoria di Einstein. A constante cosmologica face chì l'Universu accelerà à un ritmu constantu, affettendu l'interazzione è l'esistenza di i buchi neri.

Per mezu di metudi numerichi cumplessi, a squadra hà dimustratu chì dui buchi neri statichi ponu esse in equilibriu, a so attrazione gravitazionale cuntrata da l'espansione assuciata à a constante cosmologica. Questu significa chì ancu in un Universu in espansione, i buchi neri mantenenu una distanza fissa di l'altri. A forza gravitazionale cumpensà l'espansione chì prova di alluntanassi.

Da una distanza, un paru di buchi neri in equilibriu apparisce cum'è un unicu pirtusu neru, facendu sfida à distingue trà i dui. Questa scuperta apre e pussibilità per più ricerche, postu chì a teoria pò ancu applicà à i buchi neri spinning è potenzalmentu ancu parechji buchi neri.

U studiu hè statu realizatu da circadori di l'Università di Southampton, l'Università di Cambridge è l'Università di Barcellona. I so scuperti sò stati publicati in a rivista Physical Review Letters, è a carta hè stata rivista cum'è un articulu di Viewpoint.

